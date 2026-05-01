Previa | El Maristas se juega medio ascenso en Girona

Andrea Pérez entra a canasta en un partido de esta temporada Javier Alborés

El Maristas encara este sábado (16.30 horas) en el gerundense Pavelló Lluís Bach el partido de ida de la eliminatoria contra el GEiEG que otorga el primer pasaporte para la Liga Challenge, la segunda categoría nacional.

El plantel entrenado por Fer Buendía firmó la mejor marca (23-3) de los 28 conjuntos, divididos en dos grupos, que participaron en la fase regular de la Liga Femenina 2. Su rival catalán perdió el doble de partidos en el grupo B, donde acabó en segunda posición. El campeón, Segle XXI, no puede ascender por ser un club dependiente de las federaciones catalana y española.

Ambos equipos compartieron grupo la temporada pasada. Ambos mantienen prácticamente las mismas plantilla (la del GEiEG no ha cambiado una sola pieza). Y ambos se ganaron a domicilio. La plantilla dirigida por Pau Fuster se impuso en el Cole por 61-72; el de Buendía venció por 64-71 en el escenario de este sábado. El herculino terminó segundo la regular, con balance de 19-7 y cuatro puestos por delante del gerundense (15-11).

El Maristas está invicto en casa esta temporada, en tanto que el equipo gerundense cayó por 58-60 ante el Cesur y por 53-64 frente al Segle XXI.

A nivel estadístico, el equipo coruñés lideró el ranking de anotación de su grupo, con una media de 74,4 puntos por encuentro, y el catalán acabó segundo en el suyo de tantos encajados (58,7). Al igual que el Maristas, que en los 26 partidos recibió solo quince más que el GEiEG.

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"Un rival muy duro, capaz de jugar muy rápido, con muchos en transición, buenas penetradoras... Y, sobre todo, un equipo que mete muchas manos, el que, creo, roba más balones de los dos grupos (14,4)", indica Buendía, cuyas jugadoras fueron las que más asistieron (17,3), robaron (10,5), lanzaron de dos (49,9%) y tres (31,4%) de los 28 equipos de la LF2.

"Saben parar, cuando deben hacer una falta, buscar un contacto, cargar muy bien el rebote, son muy físicas las grandes, y muy, muy duras. Es un equipo muy difícil de jugarle, porque su nivel físico y de contactos es muy elevado. A ver si somos capaces de igualar esa dureza e imponer nuestro juego", completa el técnico coruñés al respecto del rival de este sábado.

"Mantener la dureza física y mental durante los 80 minutos y, sobre todo, por la defensa". Son las claves para Andrea Pérez. "En estos partidos hay más nervios y es normal que haya más errores en ataque, pero eso no nos puede afectar. Si estamos sólidas atrás, delante acabarán saliendo las cosas", agrega.

Su compañera Nevena Dimitrijevic considera que "en este tipo de eliminatorias todo se iguala muchísimo y cualquier pequeña desconexión te puede penalizar. Tenemos que estar preparadas para cualquier planteamiento que pueda proponer el rival".

"Igualar o superar su nivel de dureza y mantener sobre todo nosotros nuestro nivel de juego", es la receta de Sofía Arcos para doblegar a un GEiEG sobre el que apunta: "Llevan mucho tiempo jugando juntas, entonces se conocen muy bien".

Un rival con un núcleo duro ofensivo formado por Marina Melero (12,2 puntos, 2,9 rebotes, 3,1 asistencias y 3,0 robos), Alba Coma (11,8, 3,5 rebotes, 3,0 asistencias y 2,0) y Julia Fernández (11,3, 7,3 y 1,7 recuperaciones). Entre las tres anotan más de 50% de los puntos del equipo. Enfrente tendrán a la tercera mejor defensa de la competición.

GEiEG-Maristas

GEiEG: Janina Pairo, Marina Melero, Alba Coma, Julia Fernández, Mitjanas -posible cinco inicial- Nuria Bagaria, Mar Carbó, Claudia Morente, Agustina Talasimov.

Maristas: Nuría Ríos, Ana Jiménez, Josefina Zeballos, Sofía Arcos, Brenda Fontana -posible cinco inicial- Nevena Dimitrijevic, Carla Naya, Alba Mateos, Eugenia Filgueira, Sonia Bra, Raquel Botana, Andrea Pérez.

Árbitros: Germán Orega, Jesús Ángel Novillo.

Cancha: Pavelló Lluís Bach.

Hora: 16.30 (canalfeb.tv).