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Liga Femenina 2

El Maristas brilla en la defensa de estrellas

El equipo entrenado por Fer Buendía fue capaz de reducir la aportación de las principales anotadoras del grupo B de la LF2

Chaly Novo
Chaly Novo
30/04/2026 15:36
Sofía Arcos defiende a Naomi Lemongang (Arxil)
Sofía Arcos defiende a Naomi Lemongang (Arxil)
Quintana
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El Maristas encara este sábado (16.30 horas) en la pista del GEiEG gerundense el primero de los dos partidos que pueden catapultarlo directamente, sin  pasar por la siempre engorrosa y peligrosa fase de acenso, a la Liga Challenge.

La plantilla entrenada por Fer Buendía hizo los deberes con nota muy alta. En todos los sentidos. Además de registrar la mejor marca (23-3) de los dos grupos de la Liga Femenina 2, el conjunto colegial ha funcionado muy bien en defensa. Lo demuestra su condición de segundo equipo, de 28 en liza, que menos puntos encajó en la fase regular. Solo le superó precisamente su próximo rival, que recibió quince menos en las 26 jornadas.

Más allá de ese rendimiento colectivo, el Maristas también ha estado muy bien a la hora de frenar a las referentes ofensivas de los rivales. Por ejemplo, a la máxima anotadora -y más valorada- del grupo B, Merissah Russell (Gijón Basketball), la dejó en una media de 8,5 puntos entre los dos encuentros, más de catorce menos que su promedio en la regular.

Lo mismo con la segunda del ranking, Brigitte Lefevbre (TGN), que en el único duelo que jugó contra el equipo herculino firmó once tantos, más de cuatro por debajo de su media. En más de tres menos dejó a la tercera de la lista, Leyre Vindel (Ibaizabal).

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La única del top 5 anotador que frente al Maristas estuvo por encima de su media fue Izar Bedia (Ointxe), mientras que entre las diez principales, que realmente son ocho, ya que Josefina Zeballos acabó sexta y Brenda Fontana novena, la otra por encima de su promedio de tantos fue Christabel Ezumah (Cortegada), aunque solamente seis décimas.

A Mareme Diop (Barakaldo), que no figura en este top 10 pero que fue la séptima en el de valoración, las pupilas de Buendía la dejaron muy por debajo de su aportación general (16,0 créditos). En el partido disputado en el Cole, la senegalesa del equipo vasco registró un -6 y en su pista sumó únicamente 9 créditos.

El GEiEG cuenta con un trío de ases, el formado por Marina Melero, Alba Coma y Julia Fernández, un desafío múltiple para la defensa del campeón del grupo B en el duelo con el segundo clasificado del A (el líder, Segle XXI, no puede ascender al ser un club dependiente de las federaciones catalana y española). 

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