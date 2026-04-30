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Básquet Coruña

El cadete femenino del Básquet Coruña aspira al trono autonómico

El equipo entrenado por Nacho Mota y Clara Silva llega a la Final Four de Lugo, donde se medirá en semifinales al Celta, con una sola derrota en las dos fases previas

Chaly Novo
Chaly Novo
30/04/2026 11:41
Plantilla del Básquet Coruña cadete
Plantilla del Básquet Coruña cadete
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El equipo femenino cadete del Básquet Coruña buscará esta semana en Lugo el título autonómico, en la Final Four que tendrá como sede el Colegio San Lorenzo Seminario. 

El conjunto naranja, que entre la primera (Norte) y la segunda (grupo A-1) fases sumó 19 victorias y una sola derrota, se las verá en la primera semifinal, programada para las 17.00 horas de este viernes, con el Celta Femxa Zorka, segundo del grupo A-2, por lo cual tuvo que jugar un choque previo a la FF, en el que superó por 99-53 a otro equipo vigués, el Salesianos. El conjunto vigués firmó un récord de 18-2 entre las dos primeras fases de la competición autonómica. 

En la segunda semifinal (19.30 horas) se enfrentarán el campeón del A-2, el anfitrión Ensino lucense (también 19-1 entre las dos fases), y el segundo clasificado del grupo A-1, el Baloncesto Galdea (16-4), equipo de la localidad coruñesa de Brión

Los ganadores disputarán la final a las 19.30 del sábado. Dos horas y media antes comenzará el partido por la medalla de bronce. 

El Básquet Coruña, entrenado por Nacho Mota y Clara Silva, desplazará a Lugo a las siguientes jugadoras: Sofía Lago Flores, Claudia Lorenzo Blanco, Claudia Sánchez Vázquez, Irene Montero Fraga, Eva Lorenzana Cruz, Teresa López Valcarce, Iria Prieto Tomás, María Gavilanes Sampedro, Alejandra Rodríguez Vázquez y Lola Vázquez Martínez. 

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