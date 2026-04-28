Maristas, ante el reto del ascenso con ilusión y ambición

Las jugadoras de Maristas celebran sobre la pista del Colegio su victoria ante Ibaizabal, que certificó el primer puesto del grupo Germán Barreiros

Tras una fase regular excelsa, llegó la semana marcada en rojo por toda la familia de Maristas Coruña. El equipo colegial puede conseguir este curso un hito histórico como sería el ascenso a Liga Femenina Challenge, segundo escalón del baloncesto nacional. Para ello tendrá dos balas: primero una eliminatoria contra el campeón del otro grupo, el GEiEG, y en caso de no superarla, podrá volver a intentarlo en la fase de ascenso.

Fer Buendía: "Esperamos tocar techo en mayo, ese es el objetivo" Más información

La primera parada para intentar subir será este sábado (16.30 horas) en el Pavelló Lluís Bachs de Girona, mientras que la vuelta será el día 9 en el Colegio a las 17.00 horas, jugando las coruñesas el partido decisivo ante su público. La eliminatoria se decidirá por diferencia de puntos, es decir, si Maristas pierde en Girona de 9 y gana en casa de 10, será campeón y ascenderá.

Maristas ha llegado hasta aquí después de firmar la mejor fase regular de su historia, durante la que ha perdido tan solo tres partidos y ha ganado los otros 23. “Ha sido una temporada espectacular. Cada año vamos mejorando lo anterior y eso habla muy bien del trabajo del equipo y del club”, afirma una de las veteranas del equipo, como es Andrea Pérez, que se muestra ambiciosa: “El pasado ya está hecho y en este punto queremos más”. “Detrás de esos resultados hay mucho esfuerzo diario, tanto de jugadoras como de cuerpo técnico”, añade por su parte Nevena Dimitrijevic.

Nevena Dimitrijevic, de Maristas, ante Ibaizabal Germán Barreiros

Ambas saben ya lo que es pelear por un ascenso con Maristas, ya que se quedaron a menos de un partido de lograrlo en la fase de ascenso de Vilagarcía la temporada pasada. “Mantener gran parte del grupo ha sido fundamental. Nos conocemos más y eso se nota en la pista. El año pasado aprendimos que cada segundo cuenta y no te puedes relajar en ningún momento”, afirma ‘Porri’, que también le da importancia a los refuerzos, sobre todo a uno: "Recuperar a Nuria (Ríos) tras la lesión del año pasado ha sido clave para darle más ritmo, velocidad y cabeza al juego y ya no te hablo defensivamente, que es una locura, contagia".

“Quedarnos tan cerca del ascenso fue un golpe duro en su momento, pero también nos hizo crecer y venir esta temporada con más experiencia y más hambre. Hemos sido más constantes durante todo el año, hemos sabido gestionar mejor los momentos complicados y creo que mentalmente también somos un equipo más maduro”, añade por su parte Nevena.

Me ilusiona la opción de regalarle el ascenso a nuestra afición aquí Andrea Pérez

El año pasado no estaba una Sofía Arcos que ha encajado a la perfección en el esquema y la familia de Maristas, siendo una pieza clave del equipo en su primera temporada alejada de su Málaga natal. La jugadora andaluza ha promediado 10,8 puntos y 7,3 rebotes con un acierto del 54,2% en tiros de 2, del 38,2 en triples y del 79% en tiros libres en la que ha sido apenas su segunda experiencia en Liga 2. “Creo que los años de parón en Nacional han sido lo mejor que me ha podido pasar porque gané un montón de confianza en mí misma, cambié físicamente y eso le ha venido bien a mi juego”, explica.

Sofía Arcos, de Maristas, ante León Quintana

Solvencia

Maristas selló el primer puesto de su grupo (y el mejor balance en general de la liga) con antelación. El 28 de marzo se impuso a Ibaizabal y certificó ese campeonato liguero ante su público a falta de dos jornadas para el final. Desde entonces ha pasado un mes en el que el equipo ha podido, entre comillas, descansar a nivel físico y mental a pesar de seguir entrenando y compitiendo. Esa es otra diferencia con respecto al año pasado, cuando Nevena llegó con molestias en la rodilla y Andrea Pérez sufrió una lesión muscular en la propia fase de ascenso.

“Seguimos entrenando a muerte, pero los últimos partidos sí que nos sirvieron más como un entrenamiento. León, por ejemplo, nos sirvió para practicar esos finales igualados”, explica Sofía Arcos. “A nivel mental sí que hemos podido respirar un poco, sobre todo en Semana Santa”, añade Andrea. “Haber asegurado el primer puesto con antelación nos permitió gestionar mejor esas últimas jornadas y llegar a este momento con más descanso, tanto físico como mental”, afirma Nevena Dimitrijevic.

El equipo ha aprendido muchísimo de lo que pasó el año pasado Nevena Dimitrijevic

Jugar en casa el partido de vuelta de una eliminatoria está considerado comúnmente como favorable en el deporte. En el caso de Maristas, el equipo ha hecho del Colegio un fortín esta temporada, ya que no ha perdido ningún partido como local en liga regular. Sus tres derrotas han llegado lejos de A Coruña, contra Ibaizabal, Cortegada y ADBA. “Me ilusiona pensar en poder regalarle el ascenso a nuestra afición aquí. Se lo merecen muchísimo, son un pilar fundamental para nosotras, en especial para mí. Tantos años aquí hacen que tenga realmente una “familia” enorme que sé que nos apoya una barbaridad. Ojalá podamos compartir ese momento con toda la familia Maristas”, afirma Porri.

Las jugadoras de Maristas celebran con la grada tras certificar el primer puesto Germán Barreiros

“Tener a nuestra gente apoyándonos, sentir ese ambiente y jugar en una pista que conocemos bien puede ayudarnos mucho a nivel mental. En mi caso también es especial porque mi familia va a estar allí y siempre es una motivación extra poder jugar partidos así delante de ellos”, asegura por su parte Nevena. “Es una suerte porque el pabellón de Maristas lo siento como algo especial. Siempre en los partidos ajustados o difíciles he sentido que la afición, la grada y la gente nos han dado un empujoncito más, creo que va a ser un punto superfuerte”, añade Sofía.

El rival

Ana Jiménez durante el Maristas-GEiEG del año pasado Patricia G. Fraga

Enfrente estará un GEiEG al que las repetidoras de la plantilla conocen de la temporada pasada, ya que entonces sí compartieron grupo. Gallegas y catalanas se midieron en el inicio de liga con victoria del GEiEG en el Cole por 61-72 en un inicio de temporada complicado para las coruñesas. En la segunda vuelta, Maristas se impuso en tierras catalanas por 64-71 con una gran actuación de Porri (19 puntos y 6 rebotes).

"Es un equipo muy físico, con exteriores muy rápidas en campo abierto y mucha dureza en el juego interior. Llevan tiempo juntas, se conocen muy bien y eso les da mucha solidez y fluidez", analiza Andrea sobre el rival. "Son un equipo muy ordenado y que te exige estar muy concentrada durante los 40 minutos", afirma Nevena. "Creo que la clave va a ser igualar o superar su nivel de dureza y, sobre todo, mantener nuestro nivel de juego", concluye Sofía.

Tenemos muy claro qué hacer y creo que, si cumplimos, ganaremos Sofía Arcos

A nivel individual, Nevena Dimitrijevic ha estado más desahogada en ataque con la presencia de Nuria Ríos, pero ha firmado una gran temporada con 10,9 puntos, 3,9 rebotes y 3,7 asistencias. "Me encuentro con ganas de competir, de ayudar al equipo en todo lo que pueda y de disfrutar también de este momento, porque no todos los días se juega una eliminatoria así", asegura.

Andrea Pérez, de Maristas, ante Ibaizabal Germán Barreiros

Por su parte, Andrea Pérez ha visto reducida su participación en los partidos, pero contra Ointxe firmó su mejor partido de la temporada con 24 puntos y un 4/5 en triples. "Ese partido me dio mucha confianza a nivel personal. Yo sabía que estaba trabajando bien, aunque a veces no se vea tanto en el fin de semana. Ahora, si tengo minutos en la fase, mi objetivo es ayudar en todo lo que haga falta. Aquí lo importante es el equipo y ganar, independientemente de quién esté en pista", afirma.

La primera batalla se librará este sábado en Girona, pero la guerra se terminará de disputar el próximo fin de semana en A Coruña, en casa y en un Colegio que se vestirá de gala por su equipo.