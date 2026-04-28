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Baloncesto | Tercera FEB

El Basket Xiria peleará por subir a Segunda FEB

El equipo vinculado al Básquet Coruña recibirá al Ulacia vasco en la primera eliminatoria

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
28/04/2026 20:02
Carlos Varela entra a canasta durante el Xiria-Obradoiro
Carlos Varela entra a canasta durante el Xiria-Obradoiro
Raúl López
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El Basket Xiria, equipo de Tercera FEB vinculado al Básquet Coruña, peleará por conseguir un ascenso a Segunda FEB que sería histórico para el club carballés, que nunca ha superado su actual escalón en el baloncesto nacional. 

Betis y Fuenlabrada se enfrentaron en la gran final la temporada pasada

Así funciona el playoff de ascenso de Primera FEB

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El Xiria fue segundo del grupo AB, lo que le otorga ventaja de campo en la primera eliminatoria, que disputará a partido único en el Vila de Noia el próximo 9 de mayo contra el Ulacia vasco. En caso de ganar ese partido, los carballeses se medirán al vencedor del Baskonia-Perfumerías Avenida. Si el rival fuese el equipo salmantino, el partido volvería a ser en Carballo, si fuese el filial de ACB, sería en Vitoria. 

Si el equipo entrenado por Héctor Méndez consigue ganar también ese segundo partido, conseguirá una plaza para la fase final de ascenso, que se celebrará en dos sedes (aún sin definir) entre el 28 y el 31 de mayo. En cada sede habrá dos grupos de cuatro equipos. Los primeros clasificados tras la fase de grupos conseguirán el ascenso a Segunda FEB, mientras que los segundos se enfrentarán entre sí por las últimas dos plazas que permiten subir. 

A pesar de sufrir dos bajas sensibles durante la temporada, como la salida de Larousse y la lesión de Rubén Rey, los carballeses consiguieron acabar bien el curso como segundos clasificados. El líder sobre la pista fue un Carlos Varela que ya ha debutado en Primera FEB con el Básquet Coruña. Con Xiria ha promediado 18,1 puntos, 7,6 rebotes y 3,6 asistencias en casi 29 minutos de juego por encuentro.

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