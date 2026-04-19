Dos tiros libres de Dimitrijevic dan otra victoria a Maristas ante su gente (72-71)

Nevena Dimitrijevic protege el balón ante la defensa de León Quintana

Punto final a la temporada regular de Maristas 2025-26. Un viaje maravilloso que ha terminado con una nueva victoria, la número 23 del curso, por 72-71 contra el Baloncesto León. Las coruñesas establecen su nuevo tope de triunfos en Liga Femenina 2 (y un mínimo de derrotas con tan solo tres) y acaban la fase de grupos como primeras. Con todos los resultados del Grupo A, ya conocen al que será su rival en la eliminatoria por el ascenso a Challenge: el GEiEG de Girona.

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Le costó entrar en ritmo pero, una vez lo hizo, Maristas fue un vendaval a todos los niveles en el primer cuarto. Solo anotaron cuatro puntos en los primeros cuatro minutos, pero Josefina Zeballos, Sofía Arcos y Raquel Botana se aliaron en ese siguiente tramo para acabar el primer cuarto con un contundente 21-10.

El inicio de segundo cuarto volvió a ser lento por parte de ambos equipos, a quienes les costaba anotar. Una vez fueron cogiendo ritmo, Zeballos, Arcos y Euge Filgueira en las locales y, sobre todo, Julia Martínez en las visitantes, dejaron un gran período a nivel ofensivo. El parcial fue de 21-23 y Maristas llegó al descanso con ventaja, 42-33.

León se puso el mono de trabajo tras el paso por los vestuarios y consiguió secar el ataque colegial. Maristas firmó en el tercer cuarto un 2/6 en tiros de dos puntos y un 1/7 en triples que les condenaron a caer por 11-19 en ese parcial.

Al último se llegó con tan solo un punto de ventaja (53-52) para las locales, que se encomendaron a los puntos de su capitana, Euge Filgueira, y a la dirección de juego de Nevena Dimitrijevic. León no dio su brazo a torcer y llegó por delante (70-71) a los últimos segundos. Sin embargo, la propia base serbia de Maristas consiguió sacar una falta que la llevó a la línea de tiros libres, desde donde no falló para dar la victoria a su equipo (72-71).

Maristas ya tenía asegurado el primer puesto del Grupo B pasara lo que pasara en este partido ante León, lo que le aseguraba disputar la eliminatoria por el ascenso a Liga Challenge los días 2 y 9 de mayo. Solo le faltaba por conocer a su rival en esos encuentros, que finalmente será el GEiEG catalán, que ha acabado segundo en el Grupo A (el Segle XXI fue primero, pero no puede ascender).

Maristas 72-71 León

Maristas (21+21+11+19): Naya (0), Zeballos (16), Filgueira (16), Arcos (18) y Botana (4) - quinteto inicial - Dimitrijevic (6), Ibáñez (0), Mateos (3), Bra (2) y Fontana (7).

León (10+23+19+19): Martínez (17), García (0), Martín /5), Díaz (8) y Dembele (12) - quinteto inicial - Benítez (2), Martínez (8), Mansilla (2), Ferreras (17) y Rodríguez (-).

Árbitros: Andrés Esteban e Iago Leal. Sin jugadoras eliminadas.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 26 de Liga Femenina 2 disputado en el Colegio Maristas de A Coruña ante 200 espectadores.