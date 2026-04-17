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O Noso Deporte | Baloncesto

Previa | Maristas acaba la liga regular con un ojo puesto en el otro grupo

Con el primer puesto asegurado, espera conocer a su rival en la eliminatoria por el ascenso

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
17/04/2026 04:10
Las jugadoras de Maristas celebran con la grada tras certificar el primer puesto
Las jugadoras de Maristas celebran con la grada tras certificar el primer puesto
Germán Barreiros
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Maristas llega a la última jornada de la fase regular 2025-26 con los deberes más que hechos. Esta tarde (19.00 horas en el Colegio) recibe al León, pero pase lo que pase en ese encuentro, las herculinas acabarán la liga como primeras del Grupo B y pelearán por el ascenso a Liga Challenge.

Las jugadoras del Maristas celebran el triunfo de valor doble contra el Ibaizabal

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Lo único que le falta por determinar a Maristas es su rival en la eliminatoria por el título, de la que saldrá el primer equipo ascendido a Challege el 9 de mayo. En el Grupo A está todo muy apretado. Segle XXI tiene asegurado el primer puesto, pero no puede subir. A esta última jornada han llegado Geieg, Alcorcón y Claret empatados a 19 triunfos, todos ellos con opciones de jugar esa eliminatoria. Geieg se enfrenta a Viladecans en casa, Alcorcón recibe a El Plantel y Claret jugará como local ante Gran Canaria.

Maristas cerrará la fase regular ante su público contra un León que se juega el segundo puesto. Las leonesas llegan empatadas a 18 victorias con Ibaizabal, una igualdad que favorece a las vascas. Para ser segundas deberán ganar en el Colegio y esperar una derrota de Ibaizabal en Lleida.

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El de hoy no será el último encuentro de Maristas ante su público esta temporada. Las coruñesas tienen asegurado, por lo menos, uno más. La eliminatoria por el título se juega a doble partido, con la ida el 2 de mayo en el equipo con peor récord de los dos (el que sea del Grupo A) y la vuelta el día 9 en Maristas, que acabará con el mejor balance de toda la LF2.

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