El rompecabezas del rival del Maristas por el ascenso

Fer Buendía, entrenador del Maristas, posa para una entrevista reciente con este diario Germán Barreiros

A falta de dos jornadas para la conclusión de la temporada regular de la Liga Femenina 2 y con el billete para la eliminatoria de ascenso ya en el bolsillo, al Maristas solo le restan dos trámites en la pista y conocer la identidad del que será su rival dicha serie, a ida y vuelta, que otorga el primero de dos pasaportes a la Liga Challenge.

El equipo entrenado por Fer Buendía jugará el segundo partido ante su afición contra un rival que saldrá del tridente formado por el GEiEG gerundense, el Alcorcón madrileño y el Claret valenciano, todos ellos con el mismo récord (18-6) en el grupo A.

El actual líder, el Segle XXI, no entra en la ecuación al ser un club dependiente de las federaciones española y catalana. El equipo barcelonés solo caerá al segundo puesto en caso de igualdad final de victorias con el Alcorcón, el único con el que tiene el averaje perdido.

Tampoco cuenta ya el quinto en discordia, el también madrileño Distrito Olímpico. Aunque podría dar al alcance a los tres que marchan a continuación del Segle XXI, pierde el particular con todos.

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Sin duelos directos en esta dos jornadas, el GEiEG tiene más papeletas que ningún otro. Básicamente porque domina el triple empate, con un balance de 3-1. Visita al séptimo clasificado, el Gran Canaria (12-12) y recibe al octavo el Viladecans (12-12). Batiendo a los dos se asegura la segunda plaza. A menos que acabe empatado con el Segle XXI y el Alcorcón.

El conjunto madrileño, con el particular perdido con el gerundense y ganado al Claret, visita al Viladecans y cierra en casa contra GMSAB granadino, tercero por la cola, con 6-18 y luchando por la salvación.

Por su parte, el Claret, que le gana el averaje al GEiEG, juega en la cancha del Magectías canario, también con récord de 6-18, y acaba en Valencia frente al Gran Canaria.

Un particular cada uno

Un rompecabezas con más piezas de las que pueda parecer: los tres perseguidores del Segle XXI ganan un particular cada uno, pero caso de igualdad entre ellos, el GEiEG se lleva el gato al agua. El Claret es el que tiene menos opciones, pero a igualdad con solo el equipo catalán, la segunda plaza sería suya. Cuatro equipos optan a la primera plaza y esos mismos cuatro pueden acabar en la segunda.

El Segle XXI sería campeón en un cuádruple empate, ya que suma cuatro triunfos y dos derrotas. Un primer puesto anecdótico, puesto que su influencia se circunscribe al empate con el Alcorcón, que daría el liderato final al equipo madrileño.

Desde hace semanas se está hablando de que el Maristas se enfrentará por un billete a Challenge al segundo del grupo A, pero no está descartado que al final sea el primero, aunque el orden de los factores no altera el producto, toda vez que los hipotéticos rivales son tres. Lo único que altera es adónde tendrá que viajar el equipo colegial para disputar el primero de los dos partidos más importantes del (final del) curso.