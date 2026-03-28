Previa | El Maristas encara su primer 'match ball' para ganar el grupo B... y algo más

Acción de Nuría Ríos en el partido contra el Boet Mataró Patricia G. Fraga

Desde hace un mes, incluso algo más, el 28 de abril se perfilaba ya como el día D para el Maristas. Y así es. Este sábado (18.00 horas, canalfeb.tv) el equipo entrenado por Fer Buendía encara su primera oportunidad de ganar el grupo B de la Liga Femenina 2. Y nada más y nada menos que ante un rival directo. En estos momentos el más directo, el Ibaizabal.

Con tres partidos por delante, incluido este, el conjunto colegial tiene tres victorias de ventaja sobre el vasco, que en la primera vuelta lo doblegó por un escueto 68-66. Una diferencia que carece de relevancia puesto que la cuenta no puede ser más sencilla: el Maristas acabará la fase regular en el primer puesto del grupo si supera al Ibaizabal, aunque sea por medio punto.

El equipo de Galdakao presenta el mismo balance (17-6) que el BF León, al que el Maristas recibirá dentro de dos semanas, en la última jornada. En la décimo tercera, las de Buendía se impusieron por 68-78 en la pista del conjunto castellano, que este fin de semana vista la cancha de séptimo clasificado, el Manresa CBF.

Fuera de la ecuación estaba ya, incluso antes de la derrota de la semana pasada contra el UE Mataró, el Cortegada arousano, al que el Maristas le gana el averaje particular.

El equipo coruñés, que espera un lleno en el pabellón del colegio, se las ve este sábado con un rival que sabe rentabilizar muy bien sus puntos. Figurar segundo en la tabla siendo solo el octavo mejor ataque de la competición lo atestigua. Así como encajar menos que cualquier otro de los trece protagonistas del grupo B.

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El Maristas, segundo máximo anotador, gana sus partido por una diferencia media de 14,7 tantos, más del doble que el margen que presenta el Ibaizabal (6,6). El del BF León es 9,3.

Leyre Vindel (15,8 puntos, 8,5 rebotes, 3,0 asistencias, 2,2 balones recuperados y 21,2 de créditos) es la clara referente del Ibaizabal y segunda del grupo B en los rankings de anotación y valoración. La semana pasada, la defensa del Maristas dejó en solo 5 puntos (1 de 7 en tiros de campo) a Merissa Russell, jugadora del Gijón Basketball que lidera ambos apartados estadísticos.

Vindel está bien arropada por Leire Vallejo (10,4 tantos), Juliane Royale (8,4), Naia Sarasua (6,3), Mirian Cuesta (5,4) y Lucía Leguina (6,0 y 7,0 rechaces).

Primer cartucho colegial contra un enemigo con chaleco antibalas, una defensa que en siete de los 23 partidos disputados ha dejado al equipo de enfrente por debajo de 50 puntos. Aunque también tres de ellos le han pagado con la misma moneda.

Un triunfo que no solo vale la primera posición final del grupo B, puesto que los 21 que sumarían las de Fer Buendía –en principio todas en perfecto estado de revista para medirse al Ibaizabal– sería una cifra inalcanzable para el trío, formado por el GEiEG gerundense, el Alcorcón madrileño y el Claret valenciano, que opta a la segunda plaza del A (el líder, Segle XXI, no puede ascender por su condición de equipo dependiente de las federaciones catalana y española), con lo cual el Maristas se aseguraría también jugar en casa la vuelta de la eliminatoria por el primer billete para la Liga Challenge.