El Maristas salta directamente a las puertas del ascenso (63-36)

Las jugadoras del Maristas celebran el triunfo de valor doble contra el Ibaizabal Germán Barreiros

El Maristas ganó con mucha autoridad (63-36) al Ibaizabal el duelo entre los dos primeros clasificados del grupo B de la LF2 y, a falta de dos jornadas para el final de la fase regular, confirmó el primer puesto final. Y, de propina, jugará en casa el partido de vuelta de la eliminatoria contra el segundo del grupo A que otorga un billete directo a la Liga Challenge.

Excelente defensa del equipo coruñés desde el salto inicial. Intensa, agresiva, dinámica y presionando mucho a la referente visitante, Leyre Vindel, segunda en los rankings de anotación y valoración del grupo B. Además, Fontana levantó un muro delante del aro, lo que permitió al líder del grupo B correr y anotar sus primeros puntos en contraataque y en transición rápida (6-0).

Vindel, sobre la bocina de posesión y después de otro defensón coral de las de Fer Buendía, inauguró el casillero del conjunto vasco, canasta contestada por un triple de Arcos. A continuación, Fontana, con un tiro corto a tabla, hizo el 11-2.

Cogió aire el Ibaizabal en dos jugadas embarulladas que tradujo en cuatro puntos consecutivos. Y nueva respuesta del Maristas. Doble y contundente: triples de Arcos y Dimitrijevic. Dos libres convertidos por la base serbia bajaron el telón del primer acto con 21-10. Y Zeballos sin anotar.

Poco cambió el panorama en los primeros compases del segundo. Lo único, la canasta inicial, esta vez del Ibaizabal, por medio de Ana Iruskieta. La defensa local siguió asfixiando el ataque visitante y Dimitrijevic se adueñó del partido.

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La balcánica no solo impuso el tempo que quiso, además impartió un curso acelerado de dirección de equipos. La principal beneficiaria fue Filgueira, que con tres canastas seguidas, las dos últimas a la carrera tras asistencia de Nev, obligó al entrenador vasco, Chuchi Solar, a pedir un más que justificado tiempo muerto con 29-13 en el marcador.

Arcos, con una suspensión, superó por primera vez los dos dígitos de margen en el electrónico (35-15). La malagueña, que firmó una primera parte sensacional (12 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 20 créditos de valoración), también rubricó la mejor acción de los 20 minutos inaugurales: pase por la espalda para regalar una diana fácil a Fontana. Su momentum de este periodo acabó con otra canasta propia (39-15).

... Y Zeballos anotó

Fueron los últimos puntos del Maristas hasta un descanso al que se llegó con un más que tranquilizador 39-20. Y con Zeballos, segunda máxima anotadora del equipo colegial, sin anotar.

... Y Zeballos anotó. La primera canasta de la segunda mitad. Un triple. La primera vez que el Maristas rompió la presión a toda cancha dispuesta por Chuchi Solar. La única en los primeros seis minutos de la reanudación.

Aunque la defensa siguió a un nivel muy alto, robando balones y dificultando mucho los lanzamientos del Ibaizabal, como en un taponazo de Fontana a Leguina. La sequía general, que se alargó por espacio de tres minutos, la rompió Zeballos tras moverse como pez en el agua entre tres rivales (46-24).

Al Ibaizabal le entraron las prisas e intentó recortar a base de triples. Encontró los tiros, pero no la red. Intentó correr, pero el Maristas corrió más para reagruparse. Y nueva fase de sequía total. Esta vez interrumpida por un libre de Sarasua. Replicado con un triple de Ríos, que a continuación asistió a Botana, quien estableció una nueva máxima (51-27).

Un triple de Vallejo sobre la bocina del cuarto mandó el duelo al desenlace con una veintena justa de margen (51-31). Y un triple de Andrea Pérez fue la primera canasta del periodo final. Cuando habían transcurrido ya dos minutos y medio.

Por encima de la treintena

Arcos, desaparecida en el tercer corte, reapareció a lo grande en el cuarto. Capturó el rebote ofensivo de un triple fallado por Dimitrijevic y lo convirtió en un 2+1 que acercó el superávit a la treintena, cuya frontera cruzó el Maristas (61-31) con dos puntos de Fontana gracias a un pase de fantasía de la base serbia. El tope del encuentros lo marcarían dos libres convertidos por Jiménez (63-31).

Los cinco minutos que restaban fueron más un entrenamiento con público que un duelo con mucho en juego para los dos equipos. El pescado se había vendido mucho antes. Final con un bonito y devastador capicúa (63-36). Y dos jornadas por delante para dar un merecido descanso a varias jugadoras que arrastran molestias, con el objetivo de llegar lo mejor posible a ese cara a cara por el ascenso.