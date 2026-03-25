Fer Buendía: "Esperamos tocar techo en mayo, ese es el objetivo"
Maristas está a un triunfo de asegurar el primer puesto de su grupo y pelear por el ascenso a Liga Challenge
Fer Buendía tiene a Maristas a punto de convertirse en campeón del grupo B de la Liga Femenina 2, un hito que lleva consigo una mejor opción de conseguir el ascenso a Challenge. La primera bola de partido la encara este sábado (18.00 horas en el Colegio), por lo que el técnico admite cierto “cosquilleo” especial en el vestuario. Y sitúa mayo, cuando se jugarán los ascensos, como el mes en que espera que el equipo alcance su techo.
Desde que el equipo llegó a la LF2, cada temporada ha ganado más partidos que la anterior. ¿Cómo se consigue eso?
No conozco al 100% la historia de otras temporadas, pero desde que estamos este grupo de trabajo es un cúmulo de muchas cosas. La principal es haber fomentado una propuesta, una idea de juego que va calando, con una directiva que nos permite libertad absoluta para ello. Todo el mundo se tiene que acostumbrar a que queremos jugar así, con nuestra identidad, nuestros valores y con estas normas en el día a día. Y esto hace que todo el mundo tenga que entrar. Y hemos tenido suerte de que cada año hemos podido crecer un poquito. Aunque supongo que llegará un momento que será inviable seguir creciendo. Nos parecía mucho ganar más de 19 [partidos] y ahora hay que ganar más de 20. Con ganas, pero sabiendo que en algún momento tocará techo.
¿Qué importancia tiene, para ese crecimiento, el haber podido mantener estos años un bloque de jugadoras?
Es clave la parte humana. La cuidamos mucho y cuando la gente viene aquí, sabe que viene con muchos condicionantes: tienen que hacer cosas en el club, en el cole... Pero eso dice mucho de su forma de ser; no es gente que se vaya a quejar, por ejemplo, porque un día entrenamos tarde. Saben lo que hay, se encuentran una parte humana muy buena en un club pequeñito, humilde, de casa. Y ese perfil humano es clave. Hemos podido mantener a siete u ocho jugadoras del año pasado, salvo a las americanas, porque no podemos retenerlas, y gente que sale por motivos laborales o porque quiere jugar más minutos. O como Marina [Feijóo], que retira, y a la que estamos agradecidísimos. Este año eso nos ha dado mucho plus, muchas sinergias, sobre todo a nivel defensivo, y al ritmo que jugamos, lo rápido que movemos la bola delante... En este sentido nos ha facilitado mucho el trabajo. Sin duda.
Son 20 victorias todavía con tres partidos por delante. ¿Hay margen de mejora o ya han tocado techo?
Creo que ahora estamos en un pequeño bache de juego, de consistencia. Que tiene que ver con las semanas, con los entrenos. Hemos tenido que parar a Raquel [Botana] otra vez, porque tiene muchos problemas con la cadera; está aguantando como una titán, pero no puede entrenar siempre. Hemos parado a Brenda [Fontana] por una lesión de tobillo. Hemos estado con Laura, una chica del equipo B, pero que entrena con nosotros, también parada... Hemos pasado de entrenar con catorce o quince chicas, y a un ritmo bestial, a durante un mes entrenar con ocho o con nueve, y eso nos ha repercutido; hemos perdido un poco de consistencia en cuanto al ritmo y ahora estamos intentando volver a recuperarla. Techo, no; esperamos tocar techo en mayo. Es el objetivo: estamos trabajando para que mayo sea el mes donde podamos jugar nuestro mejor baloncesto. El año pasado lo conseguimos; el mejor Maristas a nivel defensivo se vio en la fase [de ascenso]. Es cierto que a nivel ofensivo dependimos más del acierto de determinadas jugadoras. Pero creo que el mejor Maristas, a nivel de consistencia defensiva, se vio en mayo.
¿Las lesiones también han influido en que no se haya visto el mayor nivel del Maristas?
Sí. Sobre todo con las grandes. Hemos estado desequilibradas mucho tiempo. Nos ha permitido hacer otras cosas, como la aparición de gente como falso grande, como Ana [Jiménez], que está haciendo un temporadón, o Euge [Filgueira] en momentos puntuales, siendo una enana, con cariño (risas). Pero ha habido partidos en los que hemos estado muy desequilibradas. A nivel de ventajas, de encontrar tiros exteriores... Porque no teníamos gente para meter el balón dentro. En este sentido creo que aún nos falta. Antes de Sofía [Arcos] también estuvo mal Andrea [Pérez] y aún no encontramos su nivel físico. De poder recuperar a todo el mundo, hacer semanas normales y equilibrar un poco el equipo, nos encontraremos mejor. Creo que le pasa a todos los entrenadores: situaciones en las que pierdes gente, luego reacoplarla es como que tienes que volver a rehacer el ecosistema de rotaciones. Ahora me encuentro cómodo jugando mucho tiempo con cuatro pequeñas, cuando antes de las lesiones Brenda y Raquel jugaban mucho juntas porque nos daban mucho rebote y mucha consistencia. A nivel staff tenemos que rehacernos, pero es bueno tener opciones diferentes y, sobre todo, es bueno que lo hayamos salvado con victorias, porque nos da mucha confianza.
El equipo está en capilla de cara a confirmar el primer puesto. ¿Se nota algo especial en el ambiente del vestuario?
Hay que atar un poco a las jugadoras en estas cosas. El entorno lleva ya tiempo hablando de ganar. Yo siempre evito tocar este tema. Voy semana a semana, entreno a entreno, pero es cierto que el cosquilleo está ahí. Lo tenemos cerca, está en nuestra mano. Mentiríamos si dijésemos ahora que el objetivo es meternos en la fase. Y el objetivo es ganar, evidentemente. Es una semana de nervios, porque es un rival directo. La gente tiene ganas de que el pabellón se vuelva a llenar, de encontrar esa sensación de ambiente bueno, pero tenemos que aislarnos de todo eso, hacer una buena semana de entrenos e intentar cerrarlo este sábado. Si no, tenemos más balas, pero cuanto antes hagamos nuestro trabajo, mucho mejor, porque nos vendría muy bien a todos desconectar un poco en Semana Santa y disfrutarlo.
Una victoria más no solo asegura el primer puesto, también el mejor récord de los dos primeros de cada grupo, con lo cual la vuelta sería aquí.
Sí. Ganando el sábado, no solo somos campeonas, también el mejor primero, y jugaríamos el 8 de mayo por ascender en Coruña. Y eso es un aliciente muy bonito. Impensable, quizás, en septiembre, o cuando llegamos hace cuatro años, pero sería la situación idílica para Maristas. Sabiendo que, creo, Maristas nunca ha conseguido un ascenso en la pista. En mi otra etapa nos quedamos en la fase. Hubo temporadas excelentes de Rubi [Vázquez] y de Román [Gómez] que también se quedaron en la fase. Evidentemente, poder jugar en tu casa un partido por ascender sería precioso. Pero paso a paso; primero hay que ganar a Ibaizabal. Y si no sale, pues a Ointxe.
Cerrar pronto supondría un mes de descanso, que igual es lo que les faltó la temporada pasada, además afrontar la fase con varias jugadoras con problemas físicos.
Sí. Nevena [Dimitrijevic] se lesiona con Ibaizabal allá y aquí pide jugar lesionada contra Mataró, porque era el que nos clasificaba. La dejamos y lo hizo muy bien, pero luego hubo que pararla hasta la fase. Creo que solo hace un entreno, un día antes, y aun así hizo una fase espectacular. Andrea se lesiona en semifinales contra Mataró y en la final no está. Y solo teníamos una base puro, ya que Marina, por cuestiones laborales, no podía venir a entrenar y echaba una mano en lo que podía. Y cuando digo esto, la gente dice que lloro: se juntó también que Nia [Daniel] se levantó con fiebre el domingo. Me dijo Juan Botana que las cuida como si fueran sus hijas: “Fer, tiene fiebre”. Y lo dije, “y qué, ¿qué me quieres contar con esto? ¿Tiene peligro? ¿No? ¿Puede jugar? Pues adelante”. Y aun así competimos muy bien; estuvimos a ocho minutos. Pero quiero ser sincero. Aunque me hubiese gustado competir en igualdad de condiciones, creo que Logroño durante el año fue mejor equipo. Creo que defensivamente era mejor que nosotras, tenía ese plus que la veteranía da en las fases, con jugadoras como Ana Salcedo, que jugó en la Liga 1. Y se está viendo ahora, que con un bloque muy similar está compitiendo muy bien en Challenge. Me hubiese gustado tener a todas sanas, pero no tengo claro que hubiésemos ganado a Logroño. Viendo el partido, igual sí, porque nos crecimos a un nivel exacerbado, pero creo que de veinte partidos nos hubieran ganado quince o dieciséis.
¿Qué valora más de jugar la vuelta en casa, la opción de ascender ante su afición o la presunta ventaja deportiva? Porque no todo el mundo quiere jugarla como local.
Esto es un debate que tenemos. Y muchas veces he pensado que prefiero jugar las fases fuera. Es cierto que el clima que se genera en Maristas es bastante mágico y nos ha ayudado en los últimos años, sobre todo cuando hemos estado arriba. Cuando hemos estado abajo... Recuerdo que la primera vez que se llenó el pabellón fue el año que estábamos peleando por no descender, contra Miralvalle; creo que hicimos 1 de 27 en triples y 2 de 16 en tiros libres. Nos pasó el ambiente por encima. Pero voy a un tema de justicia deportiva. Creo que las jugadoras merecen jugar e intentar disfrutarlo con la gente que las apoya, y la que va a todos los partidos, las niñas de la cantera, la gente de la ciudad, se merecen vivirlo aquí. Porque si jugamos en Claret, posiblemente no pueda ir nadie o muy poca gente. En Vilagarcía [la fase pasada] nos vino bien porque pudo ir gente. En ese sentido me quiero aislar. Hay que aprender a jugar con esta presión. No creo que sea una ventaja enorme jugar la vuelta en casa. Está claro que a 80 minutos, los primeros 40 tienes que hacerlo muy bien. Si pierdes de 25, por mucho que juegues casa, estás fastidiado. Por lo que supone de entorno, de mi gente y de mi familia, que me permite entrenar, prefiero jugar aquí. Y si ganamos, celebrarlo con ellos; y si perdemos, llorarlo con ellos. Pero creo que sería bonito e importante para un club de colegio como Maristas que sus jugadores de cantera pudieran estar ahí.
El hecho de que el mejor equipo del otro grupo, el Segle XXI, no pueda jugar por el ascenso, ¿representa algún beneficio para el Maristas?
No. Creo que el nivel es muy parejo. Ahora mismo hay un triple empate, donde, curiosamente, ningún equipo depende de sí mismo, porque el que va segundo necesita un triple empate. Con doble empate no le vale. Yo tengo preferencias porque hay equipos que conozco más y sé que les podemos plantear más guerra, pero creo que el nivel es muy, muy, muy parejo; van a ser partidos de contactos muy grandes, de nivel defensivo muy alto... Incluso Segle XXI, dentro del potencial que tiene, no dejan de ser niñas de 17 años; habría que verlas en esa situación de presión. Sin embargo, en los otros equipos juega gente muy veterana, gente que jugó Liga 1 y gente que jugó Challenge.
¿Es justo el nuevo formato de competición?
En esto soy tajante: creo que hay competiciones que están mal paridas. Una es la EBA, donde hay una cantidad de descensos exorbitados, y eso no fomenta la formación de jugadores. Siempre os lo digo a los periodistas; a ver si alguien me hace caso (risas). Hay muchos descensos en EBA y muchos ascensos de Nacional a EBA. Sin embargo, en la LF2 pasa al contrario. Es una liga donde hay pocos ascensos. De 28 equipos, que solo suban dos y bajan seis me parece injusto. En Challenge, de dieciséis bajan dos y suben dos. El año pasado, en la fase, lo justo, para mí, es que los dos primeros hubiesen ascendido y los dos segundos jugasen una final por otro ascenso. Para mí sería lo justo. Porque, además, el que quedó primero descansó el sábado. Dicho esto, creo en el trabajo diario y en las ligas regulares, y de alguna manera hay que premiarlos. Por eso este sistema me parece más justo de cara a tener en cuenta el primer puesto. Es cierto que, si luego no eres capaz de matarlo, pronto la competición se alarga muchísimo. Y es una leche económica para un club como el nuestro alargar hasta junio. Me gusta más este formato, aunque tengo que decir que las fases me parecen preciosas. El clima de unión entre equipos, entrenadores, tomarnos algo todos juntos, preparar scouting partido a partido... Está superchulo. Perder eso me da un poco de pena, pero que la parte de que el primero tenga premio me parece justa.
¿Cuál sería para usted el sistema perfecto o lo más parecido a la perfección o a la justicia?
A los primeros les permitiría acceder directamente a una fase final y que otros equipos se cruzasen. Y luego... (pausa) Tengo que darle una vuelta (risas).
¿No le daría daría ascenso directo a los campeones de grupo?
En el caso de que se ampliasen los ascensos, sí. Con tres o cuatro ascensos. Pasa por eso, porque creo que con 28 equipos debería haber más de dos ascensos. Sobre todo si descienden seis, ¿por qué solo suben dos? Está desequilibrado. Y si para ascender, cruzar a los grupos, ¿por qué para descender no? Tengo la sensación de que algún equipo, por ejemplo Arxil, que es gallego y no quiero para nada que descienda, me cuesta pensar que en el otro grupo descendería, porque es muy fuerte en la parte alta, pero en la baja sí que hay diferencias. Pero de inicio sabes cómo son las reglas y te adaptas a ellas. Es cierto que nosotros no hemos hecho ningún cambio; es decir, hemos jugado igual.
Volviendo a Nevena, este año parece estar más desahogada jugando con Nuria Ríos y Josefina Zeballos.
Nev es nuestra guía, es nuestro faro, porque se lo ha ganado. Es cierto que el año pasado estaba muy sola en esa labor porque Nia era más finalizadora, Josefina se siente más cómoda al '2', pero puede hacer el '1' puntual. Nuria fue un fichaje en el que me empeciné bastante, tuve un feeling cuando la vi y la quise porque me parecía buena base, buena directora, buena defensora, que tenía pinta de entrenar fenomenal... y no me equivoqué en nada.
Esa situación del quinteto con las tres pequeñas nos da muchas cosas, como poder correr o jugar bloqueo directo con la peor defensora rival, es un recurso que tenemos. Sí que estamos jugando casi permanentemente con dos manejadoras y a Nev le viene bien porque es muy explosiva y se desgasta mucho. Todo lo que le podamos descargar nos viene fenomenal. Este año no tenemos esa dependencia de ella.
De Sofía Arcos, ¿esperaba este rendimiento viniendo de Nacional?
Sí, también fue un poco de capricho. Tuvimos ese debate internamente en el club porque cuando traemos a alguien, hay que medir mucho. Nos gustaba mucho, pero sí que nos sorprendió positivamente en dos cosas: su nivel de dureza, porque teníamos dudas de que pudiera hacer falso '5' y al final es un '4,5' que nos viene muy bien; y su día a día, que tiene una ética de trabajo muy buena y es muy buena niña. Las dos grandes que han venido, ella y Brenda, nos han dado un nivel de dureza que no teníamos.
¿Ayuda el hecho de que toda la plantilla sea hispanoparlante?
Yo no hablo muy bien inglés y menos enfadado; además, hablo muy rápido, pero me hacía entender con las americanas. En tiempos muertos y en prepartido intentaba ayudarles y hablaba inglés, pero por la semana hablaba en castellano y en el grupo de WhatsApp también. Deben adaptarse a nuestras normas, son ellas las que están aquí, no nosotros allí, pero sí que intentaba ayudarles. Creo que lo que más les cuesta a este tipo de jugadoras que vienen de universidad americana es la adaptación táctica. Allí es mucho más uno contra uno, los contactos son más limpios... Explicar este tipo de cosas nos quitaba tiempo. O explicar situaciones concretas en los partidos, este año la situación nos lo facilita.
Hablamos con ellas para seguir. En el caso de Nia (Daniel), pensábamos que iba a seguir porque no tenía una necesidad económica. En el caso de Solo (Amusan), tenía claro que no porque era una chica que tenía que ayudar en casa y mi recomendación fue que fuera a la mejor oferta económica. Creo que a Maristas en ese sentido le definen mucho los valores humanos.
¿Ha habido mucho cambio a nivel presupuestario con respecto a la temporada pasada?
No. De hecho, esta plantilla es más barata que la anterior. Es muy complicado cuando tienes que hacer visados porque es mucho dinero y, por ejemplo, Josefina es uruguaya, pero tiene DNI español.
¿Todos los contratos que se firman son por un año?
Menos el de Nevena, que tiene uno más. Hizo cosas en el colegio y está trabajando en una empresa que nos echó una mano y en una academia de inglés. Está muy vinculada a la ciudad y la idea era esa, que fuera una coruñesa más, que la cantera la vea como una referencia. ¿Quién no la va a querer? Es un amor, es imposible no quererla. Ella, en principio, tiene un año más. Y luego la gente de la casa, se sobreentiende que seguirá hasta que quiera. Aquí nunca se le dice a nadie 'tienes que irte'. Es un club muy especial. Si te portas bien como ser humano, digamos que el rendimiento pasa a un segundo plano, y en ese sentido la base de la casa es muy importante.
¿A las jugadoras de fuera les gusta A Coruña?
Yo creo que les gusta la ciudad. Es manejable, cómoda... La gente que estudia tiene aquí universidades, que es importante. La gente quiere hacer algo más que jugar al baloncesto, porque si no, en esta liga jugar solo al baloncesto es muy complicado. Al final, entrenamos a las diez de la noche, ¿qué haces? Encargamos tecnificaciones al mediodía, que es cuando yo puedo ir o alguien del staff, pero es importante que hagamos otras cosas. Nosotros fomentamos mucho que la gente estudie o trabaje porque del baloncesto femenino es muy difícil vivir, casi imposible.
Si ascienden, ¿Fer Bailongo (antiguo nombre de usuario en 'X') bailará?
Bueno... Soy bastante festeiro, pero me queda lejos hablar de ascenso. Voy objetivo a objetivo, paso a paso. Creo que, si ganamos el sábado, voy a bailar con las chicas. Seguramente saldremos a tomar algo y lo celebraremos.
¿Por qué lo de Fer Bailongo?
Fer Bailongo vino por un tema de mis amigos, una broma que hubo una noche hace muchos años. Cuando hice esa red social no era consciente de que el nombre quedaba ahí y que era poco serio. Era un chaval. Mi grupo de amigos de toda la vida nos llamábamos Los Bailongos y luego eso acabó derivando en Los Maricallos, les mando un saludo y los quiero mucho además (risas). Durante un tiempo fuimos Los Bailongos y se quedó ahí. Luego tuve que aguantar muchas veces a entrenadores que estaban conmigo: "Cámbiatelo, que es poco serio".
A las jugadoras les hablo mucho de rock&roll, de que tienen esa actitud de rock&roll. Hacemos un ejercicio de rebote que empieza con un pogo. Intento hablarles de esa filosofía, de dejar de quejarnos y seguir dándole, corriendo, de que aunque perdamos un balón, no pasa nada. Y el equipo ahora, está mal que yo lo diga, pero es reconocible y bonito de ver. Es un proceso que lleva mucho tiempo, no es fácil.
¿Quién lleva la voz cantante en cuanto a música en el vestuario?
Hay que decir que Raquel Botana pincha muy bien porque pone un poco de todo: Robe Iniesta, Dire Straits, Arde Bogotá... Creo que Raquel, dentro de los últimos vestuarios que tuve, es de la gente que digo "pon siempre tú la música".