El Maristas eleva su listón en la LF2 a 20 victorias

Fer Buendía da instrucciones durante un partido del Maristas Germán Barreiros

Como si el mejor saltador de pértiga de todos los tiempos, el sueco Armand Duplantis, se tratarse, el Maristas Coruña también ha ido superando, en su caso triunfo a triunfo, el listón de victorias en la Liga Femenina 2, categoría en la que aterrizó en la temporada 2018-19 y de la que solo estuvo ausente en la incompleta 2019-20.

La plantilla gobernada por Fer Buendía estableció el sábado, al imponerse por 57-85 al Gijón Basketball, su nuevo récord en la actual tercera categoría del baloncesto femenino español: 20 triunfos. Uno más que el curso pasado. Y todavía con tres partidos de la fase regular por delante.

Hace tres campañas, el equipo colegial firmó quince éxitos en 26 jornadas, guarismo que lo situó en la cuarta plaza final del grupo A. Fue el año del gran salto, puesto que uno antes la cuenta se había quedado a uno de la decena, la cifra obtenida en la temporada 2021-22.

Maristas arrolla a Gijón para dejar a tiro el título de su grupo (57-85) Más información

En la reentrada en la LF2, en la 2020-21, entonces con tres grupos de catorce equipos –y siendo la segunda categoría; la Liga Challenge se creó la siguiente–, el Maristas solamente se impuso en siete encuentros. Dos cursos antes, con dos grupos, el debut fue muy complicado: únicamente cinco éxitos.

Una progresión matemática, sin demasiada prisa, pero también con pausa, con la que el conjunto colegial se ha instalado definitivamente entre la aristocracia de la tercera división española. La temporada pasada acabó la fase regular en la segunda posición del grupo B, con cuatro victorias menos que el Unibasket riojano.

En la presente ha liderado con firmeza desde el principio y, podría cerrar las 26 jornadas del curso incluso con un margen mayor respecto al segundo clasificado. Oficialmente es el Ibaizabal, al que el Maristas recibe el próximo sábado, con el mismo récord que el BF León y el Cortegada arousano.

Los campeones de los dos grupos de la fase regular disputarán una eliminatoria a doble partido que otorga el ascenso a Challenge. Aunque, casi con total seguridad, las de Fer Buendía se las verán con el segundo clasificado, ya que el líder, el Segle XXI, no puede ascender al ser un equipo dependiente de las federaciones española y catalana. El perdedor de este cruce caerá a las semifinales de unos playoffs, también con series a ida y vuelta, en los que se juega el otro salto de categoría.