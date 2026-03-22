Maristas arrolla a Gijón para dejar a tiro el título de su grupo (57-85)

Euge Filgueira durante el Maristas-Gijón de la primera vuelta Germán Barreiros

No perdonó Maristas en Gijón (57-85) y la próxima semana tendrá la oportunidad de sentenciar ante su público el primer puesto del grupo. El gran partido de Sofía Arcos (14 puntos, 13 rebotes y 4 asistencias) lideró la gran actuación colegial en el Palacio de los Deportes de Gijón.

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Primeros minutos de desacierto sobre la pista del Palacio de los Deportes de Gijón en los que Maristas empezó con un 1/9 en los tiros. Las coruñesas anotaron cinco de los siete siguientes y consiguieron llevarse el primer parcial por 13-15.

En el segundo, el equipo dirigido por Fer Buendía empezó metiendo la directa y amenazó con romper el partido, pero Gijón reaccionó bien para igualarlo de nuevo. El buen hacer de Euge Filgueira con 11 puntos y de Sofía Arcos con 16 de valoración le dieron al conjunto colegial la ventaja al descanso, 33-41.

Maristas salió del vestuario como un vendaval, liderado de nuevo por una inspirada Sofía Arcos que se puso en números de doble-doble nada más empezar la segunda mitad. Con la andaluza a la cabeza, el equipo colegial se fue hasta los trece de ventaja (35-48). En los siguientes minutos apareció también la de siempre, Nevena Dimitrijevic, para terminar de dinamitar el encuentro, que quedó visto para sentencia en este cuarto, 45-60.

En el último cuarto no cambió el guion y Maristas siguió siendo un rodillo en ambos lados de la cancha. Las coruñesas se terminaron llevando el partido por 57-85 y si ganan la semana que viene al Ibaizabal en el Colegio sellarán el primer puesto del Grupo B.