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O Noso Deporte | Baloncesto

Maristas arrolla a Gijón para dejar a tiro el título de su grupo (57-85)

Una victoria la próxima semana contra Ibaizabal certificaría el primer puesto para las coruñesas

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
22/03/2026 00:58
Euge Filgueira durante el Maristas-Gijón de la primera vuelta
Euge Filgueira durante el Maristas-Gijón de la primera vuelta
Germán Barreiros
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No perdonó Maristas en Gijón (57-85) y la próxima semana tendrá la oportunidad de sentenciar ante su público el primer puesto del grupo. El gran partido de Sofía Arcos (14 puntos, 13 rebotes  y 4 asistencias) lideró la gran actuación colegial en el Palacio de los Deportes de Gijón

El equipo de Maristas en un tiempo muerto durante el choque contra UE Mataró

Maristas pasa el rodillo contra Mataró (85-59)

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Primeros minutos de desacierto sobre la pista del Palacio de los Deportes de Gijón en los que Maristas empezó con un 1/9 en los tiros. Las coruñesas anotaron cinco de los siete siguientes y consiguieron llevarse el primer parcial por 13-15

En el segundo, el equipo dirigido por Fer Buendía empezó metiendo la directa y amenazó con romper el partido, pero Gijón reaccionó bien para igualarlo de nuevo. El buen hacer de Euge Filgueira con 11 puntos y de Sofía Arcos con 16 de valoración le dieron al conjunto colegial la ventaja al descanso, 33-41.

Maristas salió del vestuario como un vendaval, liderado de nuevo por una inspirada Sofía Arcos que se puso en números de doble-doble nada más empezar la segunda mitad. Con la andaluza a la cabeza, el equipo colegial se fue hasta los trece de ventaja (35-48). En los siguientes minutos apareció también la de siempre, Nevena Dimitrijevic, para terminar de dinamitar el encuentro, que quedó visto para sentencia en este cuarto, 45-60.

En el último cuarto no cambió el guion y Maristas siguió siendo un rodillo en ambos lados de la cancha. Las coruñesas se terminaron llevando el partido por 57-85 y si ganan la semana que viene al Ibaizabal en el Colegio sellarán el primer puesto del Grupo B.

Gijón Basketball 57-85 Maristas Coruña

Gijón (13+20+12+12): Yuste (0), Cortés (7), García (11), Dénes (14) y Llanos (7) - quinteto inicial - Tesson (11), Mera (-), Russell (5), Hamidi (2) y Hueso (-).

Maristas (15+26+19+25): Ríos (4), Jiménez (13), Zeballos (7), Filgueira (12) y Fontana (7) - quinteto inicial - Dimitrijevic (14), Naya (3), Mateos (2), Bra (3), Arcos (14), Botana (2) y Pérez (4).

Árbitros: Luis Juli y Marina Fernández. Eliminada Yuste, de Gijón, por cinco faltas personales.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada número 23 del grupo B de Liga Femenina 2 disputado en el Palacio de los Deportes de Gijón.

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