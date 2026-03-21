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O Noso Deporte | Baloncesto

El Maristas podría certificar ya la primera posición final del grupo B

El equipo de Fer Buendía visita al Gijón de Merissah Russell, máxima anotadora y jugadora más valorada de los dos grupos de la tercera categoría nacional

Chaly Novo
Chaly Novo
21/03/2026 06:00
Brenda Fontana lanza a canasta en el Maristas-Gijón Basketball
Brenda Fontana lanza a canasta en el Maristas-Gijón Basketball
Germán Barreiros
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El Maristas, líder destacado del grupo B de la Liga Femenina 2, podría sentenciar el primer puesto final si gana este sábado (20.00 horas) en la cancha del Gijón Basketball y no lo hacen el Ibaizabal, en casa contra el Barakaldo, y el BF León, también como local, ante el Boet Mataró. 

Una combinación para nada imposible, aunque realmente complicada, ya que el equipo de Galdakao se mide al sexto clasificado y el castellano al décimo. No entra en la ecuación el Cortegada arousano, al que el equipo de Fer Buendía ya le tiene ganado el averaje particular, todavía por dirimir con el Ibaizabal –al que recibe la próxima semana– y el Léon. 

Lo que está claro es que ganar el grupo B es una simple cuestión de tiempo para un conjunto colegial que aventaja en tres victorias a sus tres perseguidores más cercanos cuando quedan solo cuatro jornadas. 

El equipo de Maristas en un tiempo muerto durante el choque contra UE Mataró

Maristas pasa el rodillo contra Mataró (85-59)

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En la vigésimo tercera no debería despistarse frente un Gijón que está firmando un meritorio debut en la LF2 (marcha undécimo, con cuatro triunfos de margen sobre el descenso), dio guerra en A Coruña, donde cedió por 77-65 tras una prórroga resuelta con 12-0, y hace cinco jornadas sorprendió a domicilio al BF Léon (90-93). 

El alegre juego del Gijón que mete y recibe mucho, tiene como indiscutible referente a la canadiense Merissah Russell, que lidera la tabla de anotación de la LF2 (22,6 puntos), además de promediar 7,2 rebotes, 1,5 asistencias, 2,1 robos y 24,9 créditos de valoración, también la cifra más alta de los dos grupos del torneo. 

La marroquí Sofia Hamidi (8,0 tantos y 8,3 rechaces), Sofía Llanos (7,1 y 3,9) y la francesa Lisa Tesson (7,5, 3,o y 2,3 pases de canasta) completan el póker de máximas anotadoras de un equipo asturiano que cuenta en sus filas, con una coruñesa y el del Maristas, Mara Cortés (4,4 puntos y 5,2 rebotes). 

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