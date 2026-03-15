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O Noso Deporte | 3x3

El coruñés Carlos Martínez suma otra medalla a su palmarés

La selección española cayó ante la de Estados Unidos en la final del torneo disputado en Bangkok, donde logró billete para un clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Chaly Novo
Chaly Novo
15/03/2026 18:56
La selección española posa con la plata y con un cartel que la acredita como clasificada para un Preolímpico de los Juegos de Los Ángeles 2028
La selección española posa con la plata y con un cartel que la acredita como clasificada para un Preolímpico de los Juegos de Los Ángeles 2028
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El coruñés Carlos Martínez añadió en Bangkok, sede de la Champions Cup, una nueva medalla a su palmarés como jugador de 3x3, aunque en esta ocasión no pudo ser de oro, al igual que en el Mundial de 2025, aunque esta plata viene con extra: billete para un torneo preolímpico de los Juegos de Los Ángeles 2028. 

El combinado nacional, que completan Iván Aurrecoechea –jugador del Fuenlabrada hasta antes de la segunda ventana FIBA de clasificación para el Mundial de Qatar 2027–, Guim Expósito y Diego de Blas, cayó por 14-19 en el partido por el título del torneo celebrado en la capital de Tailandia

Expósito, con cinco puntos, fue el máximo anotador de la vigente campeona universal, mientras Martínez –capitán de la selección y, con cuatro capturas, principal reboteador español en la final–, Aurrecoechea y De Blas se repartieron a partes iguales los nueve restantes. James Parrott (7), Justin Pierce (5), Riley Battin (4) y Caden Pierce (3) firmaron los tantos del rival. 

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Dos libres fallados por España, con 11-13, dieron alas al USA Team, que con dos canastas seguidas de Pierce marcó una diferencia que la campeona del mundo ya no pudo enjugar. 

Para llegar al encuentro por el oro, el combinado dirigido por Pedro Meléndez superó a, por este orden, Lituania (18-14), Tailandia (21-3), Serbia (21-17) y Países Bajos (20-15). 

Martínez sumó un total de 20 puntos en el torneo, trece menos que Aurrecoechea, segundo máximo anotador de la competición, únicamente superado por el neerlandés Worthy de Jong (38). 

El próximo compromiso de la selección española será, entre el 1 y el 7 de junio en Varsovia, la defensa del título mundial. El último de la temporada, todavía sin fecha, aunque sí con sedes, Kosice (Eslovaquia) y Pristina (Kosovo), es el clasificatorio para la Copa de Europa. 

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