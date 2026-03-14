Maristas pasa el rodillo contra Mataró (85-59)

El equipo de Maristas en un tiempo muerto durante el choque contra UE Mataró R. A.

Maristas pasó el rodillo contra UE Mataró (85-59) en el Colegio para igualar su récord de victorias en Liga Femenina 2. Las coruñesas firmaron una segunda parte impecable comandadas por el trío Ana Jiménez, Josefina Zeballos y Nevena Dimitrijevic. Un triunfo que coloca al equipo entrenado por Fer Buendía con 19 en su casillero, a punto de sellar el primer puesto del grupo en liga regular.

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Puro ritmo en ambos lados de la pista. Ese fue el perfecto resumen de los primeros cinco minutos de partido. Maristas buscó transiciones rápidas con Zeballos, pero también la superioridad física en el poste con Ana Jiménez y Brenda Fontana. Dos factores con los que consiguió un primer parcial de 11-6 para forzar el tiempo muerto visitante.

Tras el paso por el banquillo, el equipo colegial conseguía encontrar triples liberados, pero no anotarlos. Circunstancia que aprovechó Mataró para darle la vuelta al marcador (13-11). En los últimos minutos del primer cuarto, una dudosa antideportiva a Raquel Botana terminó de decantar el electrónico hasta el 13-14.

El ataque de Maristas volvió a fluir en el inicio del segundo cuarto a través de Nevena Dimitrijevic, que asistió para el triple frontal de Sofía Arcos primero y para la bandeja fácil de Brenda Fontana después. El equipo colegial encontró situaciones fáciles bajo el aro para marcharse en el marcador, pero la suerte no quiso estar de su lado en esos lanzamientos y Mataró se pudo agarrar al partido en ese tramo.

Pero las coruñesas no bajaron el pie del acelerador en cuanto a intensidad y Mataró no pudo aguantar ese ritmo antes del descanso. Comandadas de nuevo por la base serbia, las pupilas de Fer Buendía ampliaron su ventaja en el marcador hasta el 34-25 con el que se dio por terminada la primera mitad.

Orden y talento

Tras firmar un 3/14 en la primera parte, Maristas salió atinado desde el triple. La dupla latinoamericana formada por Josefina Zeballos y Brenda Fontana anotó tres seguidos que dieron el +15 a las locales. La interior argentina no solo estaba acertada en ataque, sino que en defensa también estaba aportando con varios robos que permitieron transiciones rápidas de sus compañeras.

Fue el momento también de Nuria Ríos. La base sevillana dirigió a la perfección el ataque colegial contra la zona 2-3 de Mataró y, además, estuvo inspirada en la anotación. Mataró consiguió encadenar un buen parcial en los minutos finales a través de Julia Muñoz para ponerse a diez, pero el talento individual de Zeballos y Dimitrijevic mantuvo a raya a las catalanas para llegar al último cuarto con 62-48.

La exhibición ofensiva de Josefina Zeballos continuó con el inicio del cuarto período. La uruguaya estaba inspiradísima desde más allá de arco y con un quinto triple del encuentro puso el +17 para su equipo. Maristas entró en modo apisonadora con sus dos bases sobre la pista y con el 72-52 forzó el tiempo muerto de Mataró, que no estaba siendo capaz de parar a las coruñesas.

No le sirvió de mucho a las catalanas el paso por el banquillo, que vieron cómo ahora eran Brenda Fontana y Sofía Arcos quienes les castigaban con un nuevo parcial de 7-0. Maristas selló así una nueva victoria por 85-59, la número 19 de la temporada y que supone igualar el récord histórico del club en Liga Femenina 2. Las coruñesas mantienen el liderato y la próxima semana podrían sellar el primer puesto del grupo en su visita a Gijón.