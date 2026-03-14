El Maristas recibe al UE Mataró en la ruta hacia ganar el grupo B

Nevena Dimitrijevic pasa el balón durante el Maristas-Boet Mataró Patricia G. Fraga

El Maristas recibe este sábado (16.00 horas) al UE Mataró, un equipo ubicado en la quinta posición que, a priori, no debería interferir en el imperial camino del plantel entrenado por Fer Buendía hacía el título del grupo B de la Liga Femenina 2.

El técnico coruñés recuperó la pasada jornada a su máxima anotadora, Brenda Fontana, ausente en los tres partidos precedentes a causa de un fuerte esguince de tobillo. Aunque la interior uruguaya estuvo lejos de su mejor nivel en la visita al CB Arxil pontevedrés, un derbi que se complicó sobremanera para un líder que no remató hasta los segundos finales la faena ante el penúltimo clasificado (70-74).

Con solo cinco partidos por delante el Maristas cuenta con tres victorias de ventaja respecto a un trío perseguidor: Ibaizabal, BF León y Cortegada. Renta virtual más amplia sobre el equipo arousano, al que supera en el averaje particular, que aún tiene que dirimir con el vasco (perdió 68-66 en Galdakao) y el castellano (ganó 68-78 en cancha leonesa). También vencieron las jugadoras de Buendía en la pista del equipo bueno de Mataró (el otro, Boet, marcha noveno), por 48-61.

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Marina Laborda (11,8 puntos, 2,8 rebotes y 2,2 asistencias) y Helena López (11,0, 2,9 y 1,3) llevan la voz cantante en el plantel dirigido por Antonio Sáez, que, entre otros logros, ha ganado los dos partidos al Ibaizabal. De la docena de victorias que atesora, cinco las ha conseguido como visitante.

El conjunto vasco juega esta jornada en la cancha de un Manresa situado en la octava posición y ya salvado matemáticamente. El BF León, por su parte, tiene el compromiso más asequible posible, ya que visita al farolillo rojo, un TGN Bàsquet tarraconense con solo dos alegrías en las 21 jornadas consumidas. Por último, el Cortegada recibe a su vecino pontevedrés el Arxil, que afronta su última oportunidad de aferrarse a la tercera categoría nacional.