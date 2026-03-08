Maristas sella su billete para la fase de ascenso

Una acción de Josefina Zeballos ante Barakaldo Patricia G. Fraga

Maristas se ha asegurado su presencia en una nueva fase de ascenso a Liga Femenina Challenge. El equipo colegial lo ha logrado con cinco jornadas de antelación. La victoria de las coruñesas, sumada a la derrota del UE Mataró contra Barakaldo, hace que Maristas esté matemáticamente clasificado para competir por el ascenso.

El Maristas sufre, pero sale de Pontevedra más líder (70-74) Más información

El equipo que entrena Fer Buendía es el líder destacado del grupo B con 18 victorias y tan solo 3 derrotas. Le siguen con 15 triunfos Ibaizabal, León y Cortegada y hasta ahí los puestos que dan derecho a playoff. El quinto clasificado, el UE Mataró, está a seis victorias de distancia y quedan tan solo cinco jornadas, por lo que Maristas tiene asegurado uno de los cuatro primeros puestos de la tabla.

Pero el objetivo es ese primer puesto, ya que da una bala extra para conseguir el soñado ascenso a Challenge. El primer clasificado del grupo B juega una eliminatoria directa con el primero del A por la primera plaza de ascenso. Además, el perdedor se ‘salta’ los cuartos de final de la fase de ascenso con los otros seis equipos clasificados.

Además, Maristas está al acecho de su récord de victorias en Liga Femenina 2, el cual consiguió la temporada pasada con 19. Las colegiales llevan 18 en estos momentos y tienen cinco partidos por delante para tratar tanto de superar esa cifra como de certificar el primer puesto de la clasificación, aunque lo primero debería conllevar lo segundo. La de esta temporada será la tercera fase de ascenso que Maristas disputará de manera consecutiva. El curso pasado el equipo colegial se quedó a las puertas de subir en la de Vilagarcía.