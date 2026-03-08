Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Baloncesto

Maristas sella su billete para la fase de ascenso

El conjunto coruñés está a dos triunfos de batir su récord en Liga 2, que consiguió el pasado curso

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
08/03/2026 18:39
Una acción de Josefina Zeballos ante Barakaldo
Una acción de Josefina Zeballos ante Barakaldo
Patricia G. Fraga
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Maristas se ha asegurado su presencia en una nueva fase de ascenso a Liga Femenina Challenge. El equipo colegial lo ha logrado con cinco jornadas de antelación. La victoria de las coruñesas, sumada a la derrota del UE Mataró contra Barakaldo, hace que Maristas esté matemáticamente clasificado para competir por el ascenso.

Imagen del Maristas-Arxil de la primera vuelta

El Maristas sufre, pero sale de Pontevedra más líder (70-74)

Más información

El equipo que entrena Fer Buendía es el líder destacado del grupo B con 18 victorias y tan solo 3 derrotas. Le siguen con 15 triunfos Ibaizabal, León y Cortegada y hasta ahí los puestos que dan derecho a playoff. El quinto clasificado, el UE Mataró, está a seis victorias de distancia y quedan tan solo cinco jornadas, por lo que Maristas tiene asegurado uno de los cuatro primeros puestos de la tabla.

Pero el objetivo es ese primer puesto, ya que da una bala extra para conseguir el soñado ascenso a Challenge. El primer clasificado del grupo B juega una eliminatoria directa con el primero del A por la primera plaza de ascenso. Además, el perdedor se ‘salta’ los cuartos de final de la fase de ascenso con los otros seis equipos clasificados.

Además, Maristas está al acecho de su récord de victorias en Liga Femenina 2, el cual consiguió la temporada pasada con 19. Las colegiales llevan 18 en estos momentos y tienen cinco partidos por delante para tratar tanto de superar esa cifra como de certificar el primer puesto de la clasificación, aunque lo primero debería conllevar lo segundo. La de esta temporada será la tercera fase de ascenso que Maristas disputará de manera consecutiva. El curso pasado el equipo colegial se quedó a las puertas de subir en la de Vilagarcía.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Una acción de Josefina Zeballos ante Barakaldo

Maristas sella su billete para la fase de ascenso
Raúl Ameneiro
Imagen del Maristas-Arxil de la primera vuelta

El Maristas sufre, pero sale de Pontevedra más líder (70-74)
Chaly Novo
Nia Daniel, en un partido con el Maristas 2024-25

El Maristas visita a un penúltimo huérfano de una de sus referentes del curso pasado
Chaly Novo
Nuría Ríos manda jugada durante el Maristas-ADBA

El Maristas podría sellar el título de grupo a finales de mes
Chaly Novo