El Maristas visita a un penúltimo huérfano de una de sus referentes del curso pasado

Nia Daniel, en un partido con el Maristas 2024-25

El Maristas encara este sábado (19.30 horas) un compromiso sobre el papel muy asequible, ya que visita al penúltimo clasificado, un CB Arxil diezmado por la baja de Nia Daniel, la pasada campaña en las filas del equipo colegial.

Daniel, una de las piezas maestras del Maristas que rozó el ascenso a Challenge, hace un mes que se lesionó seriamente un tobillo y ha ido a recuperarse a Estados Unidos.

Los números en los cuatro partidos que disputó con la camiseta del conjunto pontevedrés no dejan lugar a su duda de su impacto: 17,0 puntos, 4,8 rebotes, 1,3 asistencias y 1,8 balones recuperados.

Eso sí, impacto a nivel individual, porque el plantel entrenado por Marina Janeiro solo ganó uno de esos encuentros, por 90-91 (tras prórroga) en la pista del Gijón Basketball, donde Daniel debutó por todo lo alto: 25 tantos y 5 rechaces.

El Maristas, no obstante, también tiene sus propios problemas. Brenda Fontana, una de las patas del Fab Five que completan Josefina Zeballos, Nevena Dimitrijevic, Ana Jiménez y Sofía Arcos, se ha perdido los tres últimos encuentros.

"No creo", comentó Buendía respecto a la presencia en Pontevedra, donde faltará seguro Marta Rivas y también podría hacerlo Raquel Botana, lo que dejaría el juego interior colegial en las lonas. La pívot coruñesa "jugó en la pista del Cortegada después de una lesión en un dedo y la semana pasada estuvo parada. El sábado mejoró, la probamos tres minutos, pero le molestaba. Y estuvo parada hasta este miércoles. Si no se le inflama, podrá jugar", relata el técnico herculino.

Buendía recuerda que "llevamos mucho tiempo sin todas las grandes. Primero fue Sofía [Arcos], luego Andrea [Pérez], otra vez Sofía, y luego cayeron Brenda y Raquel. Estamos con economía de guerra en el interior", lamenta.

Sin Nia Daniel, fichada después del parón navideño, el peso ofensivo del Arxil vuelve a recaer en Kelly Chasse (10,7 puntos), con Marta Maestro (8,5) y Lucía Flores (8,5) como principales escuderas, en un equipo que la pasada temporada descendió de Challenge y que a la conclusión de la presente podría abandonar el baloncesto FEB. Ahora mismo está a tres victorias del cuarto por la cola, puesto que marca la salvación, y restan solamente seis jornadas.

El equipo herculino saltará al parquet del Centro Galego de Tecnificación Deportiva sabiendo el resultado de su más inmediato perseguidor, el Ibaizabal vasco, que recibe (16.00 horas) al octavo clasificado, el Boet Mataró.