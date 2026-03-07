El Maristas sufre, pero sale de Pontevedra más líder (70-74)

Josefina Zeballos, durante el Maristas-Arxil de la primera vuelta Quintana

El Maristas no falló en el derbi en Pontevedra contra el CB Arxil, que encaró sabiendo que horas antes su más inmediato perseguidor, el Ibaizabal, había pinchado en casa (54-57) frente al Boet Mataró, un resultado que acerca un poco más al equipo coruñés a la primera plaza final del grupo B de la LF2.

La primera buena noticia para el conjunto colegial fue el regreso, tras tres jornadas ausente, de Brenda Fontana, que además salió de inicio. La segunda, su puntería desde el arco, pasando por el aro tres de los cuatro primeros tiros.

La mala, que el Arxil jugó con la misma intensidad, velocidad y acierto, en su caso más cerca de la canasta, para mantener el marcador nivelado en todo momento.

La irrupción de Chasse, con siete puntos casi seguidos, obligó a Fer Buendía a gastar su primer tiempo muerto (21-15). La pausa más apreciable en un acto inaugural que, por ritmo y ausencia de especulación, pareció durar bastante menos (21-19).

En el segundo cuarto, el Arxil cargó el juego al poste bajo con Lemongang, inicialmente frenada por Botana, que además estuvo certera en ataque. No obstante, su par logró devolver los golpes, con lo que el tablero siguió nivelado (23-23).

Nuevas inercias

Variaron la inercia un triple lateral de Dimitrijevic, una bandeja a la carrera de Zeballos y una diana lejana, pero pisando levemente, de Jiménez, que dieron al Maristas su primera renta de más de dos puntos (27-30).

El Arxil volteó la tortilla con una efectiva dieta de tiros libres (11 de 13 en este cuarto) y una zona 3-2 que se le atragantó al líder del grupo B. El Maristas reaccionó con dos triples, de Filgueira y Zeballos, y una agresiva defensa, puntos de apoyo de un parcial de 0-10 (33-40). El equipo local recortó una canasta (37-42) antes de que sonara la bocina que da paso al descanso.

Extraño arranque de la segunda mitad. La primera posesión del Maristas duró un mundo, tras capturar tres rebotes ofensivos, pero no sacó nada en limpio. Abrió la lata, del equipo y suya, Fontana, con una bandeja en transición, y se le sumó Arcos con un acierto desde el ídem, para dar a las visitantes una nueva máxima (39-47).

La redujo el Arxil la mínima expresión con un parcial de 7-0 cerrado con un afortunado triple tablero de González, contestado con cinco puntos de Zeballos. Pero las locales, que demostraron tener baloncesto más que de sobra para no estar penúltimas, no se arredraron: parcial de 6-0 y tiempo muerto de Buendía (54-52).

Tras el minuto de instrucciones, dos balones perdidos. Falsa alarma. Dimitrijevic puso el tempo y sus compañeras los puntos de un parcial de 0-7 que cerró el periodo (56-59).

El acto final arrancó con un Maristas encallado en ataque. Solo tres puntos en tres minutos y medio, todos desde los 4,60 metros, aunque lo compensó atrás (60-62).

Bonus tempranero

El Arxil entró muy pronto en bonus y el líder siguió sumando vía libres. Un triple de Dimitrijevic, con apenas 4:30 por jugar, fue la primera canasta en juego del Maristas (62-67). Jiménez tuvo media sentencia en sus manos, pero el triple liberado desde el costado izquierdo fue un pelín largo.

Reaccionó el Arxil, que recortó (66-68) con una canasta de Lemongang después de una estancia de más de tres segundos en la pintura. Filgueira, dos dos fallos sin barrera, mantuvo la pelea en pie. Y Lemongang igualó a 68 a falta de 66 segundos.

Buendía puso a sus bases en cancha. Y una de ellas, la serbia, hizo diana desde cuatro metros. Un triple local que escupió el aro y una excelente defensa visitante decantaron un derbi que Dimitrijevic, con dos tiros libres, apuntilló. O no. Con trece segundos en el reloj y después de dos libres de Chasse, la balcánica cometió pasos. Flores, con dos errores desde 4.60 a falta de siete segundos, devolvió el favor y confirmó que el Maristas es más líder del grupo B.