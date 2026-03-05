Mi cuenta

Baloncesto

El Maristas podría sellar el título de grupo a finales de mes

Si el equipo coruñés y el Ibaizabal llegan a su cita del día 28 en la situación actual, al de Fer Buendía le bastará con ganar

Chaly Novo
Chaly Novo
05/03/2026 17:38
Nuría Ríos manda jugada durante el Maristas-ADBA
Nuría Ríos manda jugada durante el Maristas-ADBA
Germán Barreiros
Empieza la cuenta atrás definitiva para el Maristas, líder en solitario del grupo B de la Liga Femenina 2, del que podría proclamarse campeón a finales de mes y contra su más inmediato perseguidor, el Ibaizabal vasco. 

El plantel entrenado por Fer Buendía recibirá al dirigido por Jesús María Solar el 28 del presente mes, en la antepenúltima jornada de la fase regular. Si ambos llegan en la situación actual, separados por dos victorias, el conjunto colegial se hará con la primera plaza final si gana este duelo directo. En la primera vuelta, triunfo vasco por un exiguo 68-66. 

El calendario de ambos hace presagiar, salvo sorpresa mayúscula, que así se presentarán en la vital cita. Al Maristas le restan tres partidos fuera, todos contra equipos actualmente ubicados entre los seis últimos: Arxil, Gijón y Ointxe. Antes que el Ibaizabal, que gana el averaje particular al León, pasará por el polideportivo del colegio el quinto clasificado, el UE Mataró, al que las de Buendía ya superaron en tierras catalanas (48-61). En la fecha final el Maristas recibirá al tercero, un León BF con, al igual que el cuarto, el Cortegada, tres victorias menos que el líder. 

El equipo coruñés y el arousano, con el que jugará como local, se presentan como los principales escollos del de Galdakao, que también se las verá en casa con el Boet Mataró (8º) y el Barakaldo (7º) y a domicilio con el Manresa (10º) y el Força Lleida (12º). 

Por su parte, al León le quedan cuatro compromisos como visitante: ADBA (6º), TGN (colista), Manresa y el propio líder, y solo dos como anfitrión, contra el Boet Mataró y el Barakaldo

Por el contrario al Cortegada, que tiene perdido el averaje particular con el conjunto castellano, con el herculino y pendiente con el Ibaizabal, al que ganó en Fontecarmoa por la mínima (59-58), le restan cuatro encuentros en casa: Arxil, UE Mataró, Gijón y Ointxe, y dos fuera, el mencionado con el segundo clasificado y contra el Lleida. 

Una imagen del Lleida-Maristas

Maristas arrolla a Lleida para mantener el liderato (83-54)

Más información

Los campeones de grupo se jugarán un billete a Challenge en una eliminatoria a dos partidos, con la vuelta en la pista del equipo con mejor balance. El perdedor pasa directamente a semifinales de la fase de ascenso. 

El Segle XXI manda ahora mismo en el grupo A, con el mismo récord que Maristas (17-3), pero como equipo dependiente de dos federaciones, la española y la catalana, no puede ascender, con lo cual accederán a la postemporada los clasificados del segundo al quinto. 

En caso de no lograr el ascenso por la vía rápida, el campeón del grupo B empezaría el camino largo contra el vencedor del duelo entre los terceros clasificados de cada grupo (seguramente el cuarto en el caso del A). 

Todas las eliminatorias de la postemporada se jugarán a doble partido, con ventaja de campo para el equipo que haya acabado la fase regular con más victorias. 

