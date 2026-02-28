Maristas arrolla a Lleida para mantener el liderato (83-54)
Las colegiales mantienen las dos victorias de margen en lo alto de la tabla
No dio ninguna opción Maristas a un Lleida que no pudo hacer nada contra el líder del Grupo B (83-54). Un primer cuarto estelar de la capitana Euge Filgueira (8 puntos, 1 rebote y 2 asistencias) dio el comienzo a una gran actuación colectiva del equipo colegia, que se fue al primer parón con diez puntos de ventaja en el marcador, 23-13.
El segundo cuarto fueron Nevena Dimitrijevic y Sofía Arcos quienes se echaron el equipo a sus espaldas para ampliar todavía más la ventaja de cara al tiempo de descanso, a donde se llegó con 43-26. Tras el paso por los vestuarios, el guion del encuentro no varió y Maristas continuó siendo un martillo pilón para sus rivales.
La diferencia en el marcador se amplió en once puntos más y no fue hasta el último cuarto que las locales levantaron un poco el pie del acelerador para dejar el marcador final en 83-54. Nevena Dimitrijevic fue la máxima anotadora con 15 puntos que la auparon hasta los 21 créditos de valoración. La andaluza Sofía Arcos firmó un doble doble gracias a 14 puntos y 10 rebotes.
Este triunfo mantiene a Maristas como líder en solitario, manteniendo las dos victorias de margen con Ibaizabal, que también ganó.
Maristas 83-54 Lleida
Maristas (23+20+25+15): Ríos (13), Zeballos (14), Filgueira (8), Jiménez (6) y Andrea Porri (7) -quinteto inicial- Dimitrijevic (15), Naya (2), Mateos (0), Bra (2), Arcos (14), Botana (2) y Rivas (0).
Lleida (13+13+14+14): A. Fernández (8), Cerqueda (5), Rexach (2), Gil (7) y Biczo (13) -quinteto inicial- Mertz (0), Salas (0), Tribo (11), C. Fernández (3), Conca (2) y Castellana (3).
Arbitros: Martín Trasancos y Alejandro Velasco. Eliminada Tribo por cometer cinco faltas personales.
Incidencias: Partido correspondiente a la jornada número 20 del Grupo B de Liga Femenina 2 disputado en el Colegio Maristas.