Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baloncesto

Maristas arrolla a Lleida para mantener el liderato (83-54)

Las colegiales mantienen las dos victorias de margen en lo alto de la tabla

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
28/02/2026 22:13
Una imagen del Lleida-Maristas
Una imagen del Lleida-Maristas
Javi Enjuanes Robles
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

No dio ninguna opción Maristas a un Lleida que no pudo hacer nada contra el líder del Grupo B (83-54). Un primer cuarto estelar de la capitana Euge Filgueira (8 puntos, 1 rebote y 2 asistencias) dio el comienzo a una gran actuación colectiva del equipo colegia, que se fue al primer parón con diez puntos de ventaja en el marcador, 23-13. 

El segundo cuarto fueron Nevena Dimitrijevic y Sofía Arcos quienes se echaron el equipo a sus espaldas para ampliar todavía más la ventaja de cara al tiempo de descanso, a donde se llegó con 43-26. Tras el paso por los vestuarios, el guion del encuentro no varió y Maristas continuó siendo un martillo pilón para sus rivales. 

La diferencia en el marcador se amplió en once puntos más y no fue hasta el último cuarto que las locales levantaron un poco el pie del acelerador para dejar el marcador final en 83-54. Nevena Dimitrijevic fue la máxima anotadora con 15 puntos que la auparon hasta los 21 créditos de valoración. La andaluza Sofía Arcos firmó un doble doble gracias a 14 puntos y 10 rebotes. 

Este triunfo mantiene a Maristas como líder en solitario, manteniendo las dos victorias de margen con Ibaizabal, que también ganó. 

Maristas 83-54 Lleida

Maristas (23+20+25+15): Ríos (13), Zeballos (14), Filgueira (8), Jiménez (6) y Andrea Porri (7) -quinteto inicial- Dimitrijevic (15), Naya (2), Mateos (0), Bra (2), Arcos (14), Botana (2) y Rivas (0).

Lleida (13+13+14+14): A. Fernández (8), Cerqueda (5), Rexach (2), Gil (7) y Biczo (13) -quinteto inicial- Mertz (0), Salas (0), Tribo (11), C. Fernández (3), Conca (2) y Castellana (3).

Arbitros: Martín Trasancos y Alejandro Velasco. Eliminada Tribo por cometer cinco faltas personales.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada número 20 del Grupo B de Liga Femenina 2 disputado en el Colegio Maristas.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Una imagen del Lleida-Maristas

Maristas arrolla a Lleida para mantener el liderato (83-54)
Raúl Ameneiro
Imagen del partido entre el Maristas y el ADBA avilesino

El Força Lleida debe pagar los platos rotos del Maristas en Vilagarcía
Redacción
Una acción defensiva de Raquel Botana y Nuria Ríos ante Cortegada

Maristas mantiene el gafe en Vilagarcía (74-69)
María Caldas
Nevena Dimitrijevic bota el balón ante ABDA

Maristas se queda solo en el liderato
Raúl Ameneiro