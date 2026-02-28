Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Baloncesto

El Força Lleida debe pagar los platos rotos del Maristas en Vilagarcía

El equipo coruñés, que podría recuperar a Brenda Fontana, recibe este sábado al antepenútimo clasificado del grupo B

Redacción
28/02/2026 06:00
Imagen del partido entre el Maristas y el ADBA avilesino
Imagen del partido entre el Maristas y el ADBA avilesino
Germán Barreiros
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Maristas, líder en solitario del grupo B de la LF2 pese a caer (74-69) la pasada semana en el derbi contra el Cortegada, recibe este sábado (18.00 horas) a un rival propicio para pagar los platos rotos de Vilagarcía de Arousa. 

El equipo entrenado por Fer Buendía se mide al antepenúltimo clasificado, un Força Lleida que suma cinco victorias en las 19 jornadas disputadas y al que el conjunto colegial superó –no sin ciertas dificultades –en la primera vuelta por 57-69. 

Laura Biczo (11,4 puntos y 5,2 rebotes), Laura Gil (8,4 y 6.8) y Leticia Conca (8,3 y 4,1) son las principales armas del equipo ilerdense, que llega a la cita herculina tras ganar dos de sus últimos cuatro compromisos ligueros, ambos en derbis regionales: en la pista del TGN Bàsquet (54-62) y en Barris Nord contra el Boet Mataró (69-51). 

Buendía podría recuperar su jugadora más valorada, Brenda Fontana, ausente en los dos últimos encuentros, para el de vigésima de las 26 jornadas de la temporada regular. 

El Ibaizabal, segundo clasificado a dos victorias de distancia del Maristas, también afronta un compromiso en el que no debería de fallar, ya visita la pista del farolillo rojo, el TGN Bàsquet, que llega a la cita con dos dos éxitos en su casillero y que no gana desde el 21 de diciembre de 2025.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Imagen del partido entre el Maristas y el ADBA avilesino

El Força Lleida debe pagar los platos rotos del Maristas en Vilagarcía
Redacción
Una acción defensiva de Raquel Botana y Nuria Ríos ante Cortegada

Maristas mantiene el gafe en Vilagarcía (74-69)
María Caldas
Nevena Dimitrijevic bota el balón ante ABDA

Maristas se queda solo en el liderato
Raúl Ameneiro
Nevena Dimitrijevic anotó 14 puntos ante el ADBA

El Maristas venga la primera de sus dos derrotas del curso (68-51)
Chaly Novo