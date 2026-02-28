El Força Lleida debe pagar los platos rotos del Maristas en Vilagarcía

Imagen del partido entre el Maristas y el ADBA avilesino Germán Barreiros

El Maristas, líder en solitario del grupo B de la LF2 pese a caer (74-69) la pasada semana en el derbi contra el Cortegada, recibe este sábado (18.00 horas) a un rival propicio para pagar los platos rotos de Vilagarcía de Arousa.

El equipo entrenado por Fer Buendía se mide al antepenúltimo clasificado, un Força Lleida que suma cinco victorias en las 19 jornadas disputadas y al que el conjunto colegial superó –no sin ciertas dificultades –en la primera vuelta por 57-69.

Laura Biczo (11,4 puntos y 5,2 rebotes), Laura Gil (8,4 y 6.8) y Leticia Conca (8,3 y 4,1) son las principales armas del equipo ilerdense, que llega a la cita herculina tras ganar dos de sus últimos cuatro compromisos ligueros, ambos en derbis regionales: en la pista del TGN Bàsquet (54-62) y en Barris Nord contra el Boet Mataró (69-51).

Buendía podría recuperar su jugadora más valorada, Brenda Fontana, ausente en los dos últimos encuentros, para el de vigésima de las 26 jornadas de la temporada regular.

El Ibaizabal, segundo clasificado a dos victorias de distancia del Maristas, también afronta un compromiso en el que no debería de fallar, ya visita la pista del farolillo rojo, el TGN Bàsquet, que llega a la cita con dos dos éxitos en su casillero y que no gana desde el 21 de diciembre de 2025.