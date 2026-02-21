Maristas mantiene el gafe en Vilagarcía (74-69)

Una acción defensiva de Raquel Botana y Nuria Ríos ante Cortegada Mónica Ferreirós

Maristas y Cortegada brindaron un auténtico duelo de titanes en el Sara Gómez. Las arousanas cortaron la racha de siete victorias consecutivas del equipo colegial en un partido no apto para cardíacos. Todo se decidió en los minutos finales y con los tiros libres como protagonistas para sellar el definitivo 74-69 en una pista que empieza a estar maldita para Maristas, ya que fue allí donde hace unos meses se quedó a las puertas del ascenso a Challenge.

El Cortegada comenzó adelantándose en el electrónico aprovechando las faltas cometidas por las visitantes, con Botana como una de las piezas determinantes en la defensa coruñesa. Loureiro pudo aumentar la ventaja en el electrónico, pero la falta de puntería impidió a las locales sumar tres puntos. Ezumah realizaba una gran labor sobre la pintura, obligando a las visitantes a cometer faltas para frenarla y así, sumar tiros libres para el Cortegada. Maristas se fue adueñando del rebote defensivo y, a través de Sofía Arcos, logró distancias en el marcador. Un triple de Loureiro volvía a poner por delante a las de Manu Santos, que realizaban un gran ejercicio de resistencia ante las líderes.

Los errores defensivos de Maristas siguieron siendo protagonistas en el Sara Gómez, a pesar de que con el paso de los minutos fueron aumentando su presencia en zona. En el segundo cuarto, Iversen destacó por las locales, siendo un dolor de cabeza para la defensa visitante, que terminó por regalar más tiros libres que la danesa se encargó de encestar.

Las líderes no vivían sus mejores minutos en cuanto al lanzamiento exterior, pero a mitad del segundo cuarto consiguieron poner las tablas con un 20-20 en un duelo que cada vez se ajustaba más. Con otros tiros libres de Iversen, el Cortegada cortó la ventaja de Maristas de nuevo. Filgueira buscaba colarse en la zona guiando a sus compañeras, y en un error defensivo del Cortegada, volvieron a empatar el enfrentamiento.

Raquel se adueñaba del rebote para Maristas Coruña, y con un par de aciertos de tiro justo antes del descanso, consiguieron ponerse por delante con un 32-33 a su favor.

El tercer cuarto continuó siendo un toma y daca entre los dos equipos, con los tiros libres siendo claves, especialmente para el Cortegada, y es que a falta de segundos para el final del mismo, Ezumah levantó al Sara Gómez con un canastón que acabó en falta para poner el 47-46 y dejar todo por decidir a los últimos minutos del partido. Así, al inicio del último cuarto, un triplazo de la excolegial Gara Jorge volvía a dar impulso a las de Manu Santos, que se ponían seis arriba.

En los minutos finales, de poco sirvió el intento de Maristas por hacerse con el rebote, y es que especialmente Ezumah no perdonaba en la pintura. Un fallo de Sofía Arcos en el tiro libre dio todavía más impulso a las de Manu Santos, que cometían muy pocos errores defensivos. Los triples de Euge Filgueira hacían creer a las líderes, pero de nuevo, el Sara Gómez se venía arriba con la actuación de las locales, guiadas en los últimos instantes por una superlativa Iversen. Tras las exclusiones de Jiménez y Arcos, nada pudo hacer Maristas para remar por su octava victoria consecutiva, que cayó del lado de Cortegada por 74-69.

De esta manera, uno de los principales perseguidores de Maristas reducirá este domingo su distancia con el liderato coruñés, ya que Ibaizabal y León, empatados a trece triunfos, se miden en el polideportivo Urreta.