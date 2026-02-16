Maristas se queda solo en el liderato

Nevena Dimitrijevic bota el balón ante ABDA Germán Barreiros

La temporada 2025-26 de Maristas en Liga Femenina 2 está siendo casi perfecta. El equipo colegial es líder destacado del Grupo B con 16 victorias y tan solo dos derrotas. Las coruñesas suman el mismo número de partidos perdidos que hace un mes cuando terminó la primera vuelta. En ese momento, el liderato lo compartían con Ibaizabal, estando ambos equipos con un récord de 11-2.

Sin embargo, en las cinco jornadas que se han disputado desde el 10 de enero, Maristas ha contado sus partidos por victorias, mientras que las vascas han añadido a su casillero tres derrotas. Con la última de ellas, León les superó en la tabla clasificatoria, pero las castellanas cayeron este fin de semana contra Gijón por un ajustado 93-90. Con estos resultados, el equipo colegial aventaja a sus principales perseguidoras en tres victorias. Una distancia que este fin de semana, como mínimo, mantendrá con uno de los otros dos equipos, ya que Ibaizabal y León se enfrentan entre sí en esta jornada.

De aquí al final de la fase regular, Maristas todavía deberá enfrentarse tanto a Ibaizabal en la jornada 24 como a León, a quien se medirá en la última fecha, siendo ambos partidos en el Colegio.

Importancia

Además, con el cambio del formato de competición que ha sufrido la Liga Femenina 2 esta temporada, la primera posición cobra una importancia de la que antes no gozaba. Hasta el curso pasado, el liderato de grupo ‘tan solo’ aportaba ser cabeza de serie en la fase de ascenso. Sin embargo, ahora esa posición da una ventaja y una oportunidad doble de ascender a Liga Challenge.

Los primeros clasificados de cada grupo se medirán en una eliminatoria directa entre sí de la que saldrá el primer equipo ascendido a Challenge de esta temporada. Esa ‘final’ será a doble partido, jugándose el de vuelta en la pista del que consiguiera más victorias durante la fase regular (en estos momentos es Maristas). El club vencedor será automáticamente equipo de Challenge para la temporada 2026-27, pero el que pierda todavía tendrá una segunda bala en la recámara.

La Federación mantiene la fase de ascenso, pero con alguna modificación. Los segundos y cuartos de cada grupo se enfrentarán entre sí en una primera eliminatoria de ‘cuartos de final’ que completarán los dos terceros. De este último partido saldrá el rival del perdedor de la eliminatoria por el título en las semifinales de la fase, que este año tan solo dará un único vencedor y, por lo tanto, un único ascenso. Maristas lo tiene de cara para contar con esa doble oportunidad de conseguir un ascenso a Challenge que la temporada pasada se quedó a un cuarto de convertirse en realidad.