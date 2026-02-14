El Maristas venga la primera de sus dos derrotas del curso (68-51)

Nevena Dimitrijevic anotó 14 puntos ante el ADBA Patricia G. Fraga

El Maristas continúa con paso firme al frente del grupo B de la LF2 tras deshacerse, sin excesivos agobios (68-49), del ABDA avilesino, uno de los dos equipos que han conseguido vencer al colegial en lo que va de campeonato.

Los dos primeros minutos fueron el horror. Errores de todos los tipos posibles en ambos bandos. Fraile, con un libre, abrió el marcador a los 119 segundos.

Las locales inauguraron su casillero con un triple de Ríos. El primer de tres consecutivos sin fallo. Los otros dos llevaron la firma de Zeballos y de la propia base de un Maristas apenas inquietado por la hiperactividad de Ugochukwu, autora de las dos únicas canastas en juego del ADBA en los seis primeros minutos (13-6).

La ventaja no fue a más porque las de Fer Buendía desperdiciaron un puñado de tiros lejanos liberados, mientras que al otro de la cancha provocaban lo contrario, tiros muy forzados de las rivales. Así, el marcador no recogió un solo punto en los cuatro minutos hasta el primer parón.

Filgueira, con una diana lejana en la primera posesión del segundo cuarto, dio al Maristas su primera renta de dos dígitos (16-6). Las siguieron sumando, pero no puntos sino grandes defensas.

Un 2+1 de Ugochukwu oxigenó al conjunto astur (18-10), antes de que un triple, desde casi ocho metros, y una bandeja a tabla, ambos de Dimitrijevic, devolvieran las aguas al cauce anterior (25-14).

Y nueva sequía. De casi tres minutos. Rota por las visitantes, con una penetración de Prats y un triple –el primero del ADBA– de una ex del Maristas, Lorena Lorenzo. Buendía lo paró con 25-19 y poco más de tres minutos para el descanso.

El tiempo muerto no despejó las nubes. Aunque tampocó ensombreció más el cielo. Por ello el Carlos Galán imitó a su homólogo coruñés. Ugochukwu se lo agradeció colocando a su equipo a dos anotaciones (25-21). Arcos, con un acierto desde la esquina izquierda, puso fin a un parcial de 0-7. Fue el último movimiento que registró el electrónico en la primera mitad (28-21).

La lectura positiva: ventaja de siete puntos con solo tres de Zeballos y Fontana sin salir del banquillo. No lo haría tampoco en los segundos 20 minutos. La lectura negativa: mucho que mejorar en ataque.

Abrió la segunda parte el segundo 2+1 de Ugochukwu. Y un reverso de Janssen en el poste bajo que comprimió el marcador (28-26). El Maristas, no obstante, de desperezó de inmediato.

A dos entradas por el centro, de Arcos y Zeballos, las siguieron una enorme defensa que provocó una violación de 24 segundos, un triple de Arcos para rasgar la zona 2-3 dispuesta por Galán y un robo más bandeja de Jiménez. Y un tiempo muerto visitante con 37-26 en el tablero.

El minuto de reflexión reconectó al ADBA, que en un abrir y cerrar de ojos, recuperó siete puntos. Botana, sobre la bocina de posesión, frenó la hemorragia, que la ex Lorenzo reabrió con un triple similar al del segundo cuarto (39-36), obligando a Buendía a parar el choque.

La ruptura

Jiménez rompió la dinámica de toma y daca con siete puntos seguidos, replicados con solo una suspensión de Fraile desde tres metros. Dimitrijevic cogió el testigo, con dos medias distancias que cerraron el cuarto con una nueva máxima (50-38).

Intercambio de triples en los albores del último capítulo. En el primero, de Carmen Martínez, el balón cayó dentro después de botar un par de veces en el soporte del aro. El de Filgueira, limpio como un cielo que echamos de menos de hace casi dos meses.

Zeballos estiró el margen, que con un libre de Arcos alcanzó por primera vez la decena y media (56-41). El Maristas, poco a poco, aplicando el rodillo, demostrando el porqué de su liderato del grupo B.

Y se acabaron los argumentos del ADBA, un buen equipo pero de nivel lejano, pese al triunfo en la primera vuelta, al actual del plantel de Buendía, que cruzó la veintena con un triple de Dimitrijevic tras asistencia de fantasía de Ríos (63-41).

Hasta una máxima de 24 puntos (65-41) llegó la ventaja del Maristas, que la próxima semana visitará a un vecino del sur, el Cortegada arousano, sexto, con un partido y un triunfo menos que el ABDA.