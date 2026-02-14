Mi cuenta

Diario de Ferrol

Liga Femenina 2

El Maristas recibe a uno de sus dos verdugos en lo que va de LF2

El ADBA avilesino superó en la jornada cinco al actual líder en solitario del grupo B de la tercera categoría nacional

Chaly Novo
Chaly Novo
14/02/2026 06:00
Acción de Nevena Dimitrijevic en el Maristas-Barakaldo
Acción de Nevena Dimitrijevic en el Maristas-Barakaldo
Patricia G. Fraga
El Maristas, líder en solitario del grupo B de la Liga Femenina 2, con dos victorias de margen respecto al segundo clasificado, el BF León, intentará sumar este sábado (18.00 horas) en su pista el décimo sexto éxito liguero de la temporada. 

El rival de la plantilla entrenada por Fer Buendía, el ADBA avilesino, es uno de los dos que han conseguido batir al Maristas, por 69-63 en el duelo de la quinta jornada. 

Un enemigo que, paradójicamente, viene de hacerle un favor al conjunto colegial, ya que el pasado fin de semana  superó por 47-46 al Ibaizabal, segundo en la tabla antes del inicio de la jornada. 

Andrea Pérez, en el partido contra el Barakaldo

El Maristas refuerza el liderato arrollando al Barakaldo (89-52)

En un duelo de muy poca anotación destacó en las filas del ADBA una ex del Maristas, Lorena Lorenzo, autora de 14 puntos. La jugadora gallega, que está promediando 5,9 tantos, jugó dos partidos con el conjunto colegial la temporada pasada.

Lideran el ataque del plantel dirigido por Carlos Galán, ubicado en la quinta posición, con cinco victorias menos que su rival de este sábado, la estadounidense Taylor Janssen (10,5 puntos y 7,7 rebotes), la gaditana Cristina Ugochukwu (10,1 y 9,1, tercera de la competición en esta faceta), la danesa Emilie Larsen (9,6 y 6,9) y Sara Fraile (9,7, 2,3 y 2,6 asistencias).

El inmediato perseguidor del Maristas, el BF León, recibe al noveno clasificado, el debutante Gijón Basketball (7-10), mientras que el tercero, el Ibaizabal (12-5), encara a domicilio un asequible derbi vasco contra el Ointxe (8-9)

