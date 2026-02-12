Mi cuenta

Baloncesto | 3x3

El coruñés Carlos Martínez está en la lista de convocados de la selección española de 3x3

El combinado nacional empezará a preparar en Zaragoza las tres grandes citas del año: Champions Cup, Copa del Mundo y Preeuropeo

Redacción A Coruña
12/02/2026 18:30
El coruñés Carlos Martínez, capitán de la selección española de 3x3 que el pasado verano se proclamó en Mongolia campeona del mundo, encabeza la lista de convocados de los técnicos Pedro Meléndez y Raúl Fernández, para una primera toma de contacto de cara a ir preparando las tres grandes citas del año: Champions Cup (13 al 15 de marzo), la defensa del título de la Copa del Mundo (1 al 7 de junio) y Preeuropeo (11 al 13 de septiembre). 

Entre los doce elegidos hay cinco jugadores de Primera FEB: Iván Aurrecoechea (Fuenlabrada), Gabriel Gil (Tizona Burgos), Fallou Niang (Básquet Palma), Josep Peris (CB Zamora) y Ramón Vilá (Tizona Burgos). 

Carlos Martínez: “Vernos al lado de los Gasol es un poco surrealista”

Más información
Carlos Martínez, con Mary, la mujer a la que le ha regalado una nueva vida

El otro oro de un campeón del mundo coruñés

Más información

Completan la nómina Diego de Blas, José Antonio Blázquez, Guim Expósito, Javier Herrero, Isaac Mayo, Jaume Zanca y dos sub-23 invitados, Juan García-Abril y Rubén Salas

La concentración, aprovechando el parón por las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial de baloncesto de Qatar 2027, se extenderá durante seis días y tendrá como escenario Zaragoza

Aurrecoechea, el principal ‘resucitador’ del Fuenlabrada, no regresará a la disciplina del club del sur de Madrid, con el que firmó hasta las segundas ventanas FIBA. 

