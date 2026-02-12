El coruñés Carlos Martínez está en la lista de convocados de la selección española de 3x3
El combinado nacional empezará a preparar en Zaragoza las tres grandes citas del año: Champions Cup, Copa del Mundo y Preeuropeo
El coruñés Carlos Martínez, capitán de la selección española de 3x3 que el pasado verano se proclamó en Mongolia campeona del mundo, encabeza la lista de convocados de los técnicos Pedro Meléndez y Raúl Fernández, para una primera toma de contacto de cara a ir preparando las tres grandes citas del año: Champions Cup (13 al 15 de marzo), la defensa del título de la Copa del Mundo (1 al 7 de junio) y Preeuropeo (11 al 13 de septiembre).
Entre los doce elegidos hay cinco jugadores de Primera FEB: Iván Aurrecoechea (Fuenlabrada), Gabriel Gil (Tizona Burgos), Fallou Niang (Básquet Palma), Josep Peris (CB Zamora) y Ramón Vilá (Tizona Burgos).
Completan la nómina Diego de Blas, José Antonio Blázquez, Guim Expósito, Javier Herrero, Isaac Mayo, Jaume Zanca y dos sub-23 invitados, Juan García-Abril y Rubén Salas.
La concentración, aprovechando el parón por las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial de baloncesto de Qatar 2027, se extenderá durante seis días y tendrá como escenario Zaragoza.
Aurrecoechea, el principal ‘resucitador’ del Fuenlabrada, no regresará a la disciplina del club del sur de Madrid, con el que firmó hasta las segundas ventanas FIBA.