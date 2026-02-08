El Maristas refuerza el liderato arrollando al Barakaldo (89-52)

Andrea Pérez trata de controlar el balón en el partido contra el Barakaldo Patricia G. Fraga

El Maristas, de nuevo sin Sofía Arcos, reforzó su liderato del grupo B de la Liga Femenina 2, con su claro triunfo ante el Barakaldo (89-52) y la derrota en la víspera del Ibaizabal en la pista del ADBA avilesino (47-46).

El equipo entrenado por Fer Buendía, que ahora manda con dos triunfos de margen respecto al BF León, arrancó a tono con el frío clima de estos días. Dos triples y una bandeja falladas. Aunque no tardó en coger temperatura.

Los errores del Barakaldo permitieron las primeras carreras locales y, con ellas, las primeras canastas más o menos fáciles, mientras que el equipo vasco, que movió bien el balón pero no acabó igual las jugadas, solo era capaz de sumar desde los 4,60 metros, y de uno en uno, (9-3).

Ahí se clavó algo el Maristas, especialmente porque Josefina Zeballos, algo acelerada de más, no pasó por el aro ninguno de sus cinco primeros lanzamientos.

Desatascó el ataque colegial un triple de la recién ingresada en pista Nevena Dimitrijevic, contestado por otro de Iratxe Pérez, la primera canasta en juego del plantel dirigido por Aritz Duro (y a la postre la única en todo el periodo). Habían pasado ya siete minutos. Otra diana lejana, este de Carla Naya, puso en el marcador el primer margen de dos dígitos (16-6).

Que no fue mayor porque las de Buendía encadenaron varios errores en lanzamientos en las cercanías del aro. Aun así, suficiente, gracias también a la producción tras dos rebotes ofensivos de Raquel Botana, para doblar y un poquito más al final de los diez minutos inaugurales (21-10).

Correcalles efímero

El comienzo del segundo acto fue un auténtico correcalles. Un ida y vuelta sin acierto alguno. Hasta que Eugenia Filgueira convirtió en dos puntos un rebote en ataque.

Tras un tiempo muerto de Cea, el Barakaldo regresó al parqué refugiado en una zona 2-3, que no tardó en rasgar Marta Rivas desde el arco (28-14). García anotó, ya con cuatro minutos consumidos, la segunda canasta en juego del conjunto vasco, que a partir de ahí se soltó algo más el pelo. Un triple de Carla Salazar (28-17) hizo que Buendía gastase su primer minuto de instrucciones.

Aun así, las suyas no recuperaron el paso. Salazar, anotando, y Mareme Diop, reboteando en ataque, consiguieron rebajar en más la mitad la desventaja máxima del Barakaldo (28-22), cuando el Maristas sumaba algo más de cinco minutos sin taladrar el aro visitante. Rompieron la sequía, de casi seis minutos y medio, dos libres convertidos por Dimitrijevic. Un triple de Filgueira y mandó el choque al descanso con un más tranquilizador 33-22.

Nevena Dimitrijevic: "Queremos estar ahí cuando se decidan las cosas importantes" Más información

El Maristas regresó mejor a la cancha. Y tres canastas, de Ana Jiménez, de Nuria Ríos, esta tras robar ella misma el balón en media cancha, y un triple de Zeballos, desde la esquina izquierda, pusieron la renta colegial rondando la veintena (40-22).

La alcanzó (45-25) el líder del grupo B con otro acierto lejano de la uruguaya, que había estado tremendamente errática en la primera mitad: 0 de 6 en tiros de dos y 0 de 3 en triples.

Diop frenó la hemorragia con un 2+1 tras capturar su noveno rebote de ataque en menos de 20 minutos en pista. Dos libres de Paula García y un triple de Alba Barneda completaron un parcial de 0-8 con Ríos, imperial en los minutos del despegue, descansando en el banquillo (47-32).

Zeballos, con un diana desde el arco, alivió la (escasa) presión. Con dos libres, recuperó los 20 de renta (52-32). Y con una preciosa penetración, con amago rompecinturas incluido, dio una nueva máxima al equipo herculino (55-32).

El Barakaldo trató de presionar la salida a las de Buendía, pero lo único que consiguió fue encajar puntos fáciles. Tres de Botana, celebrados por la afición local como si fuesen una canasta ganadora, añadieron uno al superávit más alto (60-34), al cual el Barakaldo le limó tres antes de encarar el acto final (62-41).

Unos diez minutos de cierre, en los que el Maristas estiró su ventaja hasta un tope de 37 puntos (89-52), cuya única finalidad fue ajustarse al reglamento y certificar el décimo quinto triunfo en 17 jornadas, dos más que su inmediato perseguidor, del plantel gobernado por Fer Buendía, un poco más líder de su grupo al cierre del fin de semana.