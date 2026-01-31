El Maristas paga con su misma moneda a la tercera mejor defensa del grupo (37-67)

Andrea Pérez, en el partido de la primera vuelta ante el Manresa Javier Alborés

El Maristas conserva el liderato en solitario tras ofrecer una exhibición defensiva en la cancha del Manresa (37-67), sobre todo en una primera mitad devastadora, en la que las visitantes pagaron con su misma moneda a las locales, que llegaban a la cita como la tercera mejor defensa del grupo B.

No se dejó intimidar el plantel de Fer Buendía, en el que faltó Sofía Arcos, por el aura y la solera del escenario, el Nou Congost, una pista de ACB donde el Maristas ejecutó, de inicio, una defensa de ACB.

Las visitantes estuvieron perfectas en los cambios, no permitieron un solo mismatch y apretaron mucho a las exteriores locales. Además, en ataque también anduvieron finas. Colaboró a ello, mucho, Botana con sus bloqueos directos.

Jiménez, con un triple, le quitó el precinto al marcador. Y a continuación sumó una bandeja. Al otro lado de la cancha, al Manresa le costaba tanto poder lanzar como al Maristas robar balones o provocar pérdidas.

Gener, en el único fallo defensivo de las de Buendía en los diez primeros minutos, firmó la primera canasta local. Habían pasado casi tres minutos. No volverían a pasarla por el aro las de Marc Rovirosa hasta seis más tarde, cuando el Maristas, con Fontana mandando en la pintura, superaba ya la decena de margen (4-15). Dos libres de Teixidó mandaron el choque a la primera pausa de dos minutos (6-15).

Un descansillo que le sentó de maravilla al equipo colegial, que en los instantes finales del primer acto se había perdido un poco en lanzamientos precipitados y acciones individuales.

De vuelta al rectángulo, más de lo mismo. Magnífica defensa y ataque ordenado del Maristas, que en los primero cuatro minutos anotó una docena de puntos y no encajó ninguno (6-25).

Rovirosa tuvo que pararlo. En vano. El parcial creció hasta un demoledor 0-16. Gener, con seis minutos y 43 segundos gastados de este segundo corte, lo frenó (8-29).

No obstante, el Maristas siguió a lo suyo. Defender y anotar. Con Dimitrijevic tomando el testigo de Fontana. Y a 26 segundos para el descanso alcanzó, con un libre convertido por Zeballos, una ventaja de 25 tantos (10-35). La misma con la que los equipos enfilaron los vestuarios.

Media victoria en medio partido

Más de media victoria en el bolsillo de las de Buendía, a pesar de haber acertado en solo dos de sus doce intentos desde el arco. El Manresa lanzó los mismos y no enroscó ninguno.

Los dos libres con que Gener inauguró el marcador de la segunda mitad no fueron más que un espejismo, una mera anécdota. El Maristas respondió con un parcialillo de 0-4 que le dio una nueva renta máxima.

Con cinco aciertos desde los 6,40 metros sobrevivió en esta fase el conjunto barcelonés, mientras que el maristas, con una canasta de Dimitrijevic, rozaba las tres decenas de superávit (16-44).

Del resto del tercer periodo, por destacar algo, la lógica relajación, eso sí, mínima y en momentos puntuales, del Maristas. Y los primeros triples convertidos por el Manresa, que pasó por el minuto 30 con un 2 de 17. Curiosamente, los mismos intentados que el equipo herculino, que acertó el doble.

El quinto del Maristas, anotado por Dimitrijevic, sirvió para alcanzar la treintena de margen (24-55). Y otro de la base serbia abrió el que a la postre sería el hueco más amplio (26-60).

Y poco más que contar. El equipo catalán, con el beneplácito, del coruñés, aplicó una finísima capa de maquillaje al marcador en su primera derrota en cuatro jornadas. Una excelente racha interrumpida por un líder que en el Nou Congost ejerció como tal.