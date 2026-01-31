Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Liga Femenina 2

El Maristas defiende el liderato en el Nou Congost

El equipo entrenado por Fer Buendía visita a un Manresa CBF que ha ganado sus tres últimos encuentros

Chaly Novo
Chaly Novo
31/01/2026 04:00
Imagen de un partido del Maristas
Imagen de un partido del Maristas
Patricia G. Fraga
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El Maristas defiende este sábado (16.00 horas) el liderato en solitario del grupo B de la Liga Femenina 2 en una de las canchas con más solera de España, el Nou Congost, feudo del Manresa CBF.

Debutante en la categoría, el conjunto del Bages lo está haciendo bastante bien, sobre en las últimas semanas, donde ha ganado, de manera consecutiva, en la cancha de Boet Mataró (65-69), al ADBA avilesino (73-57) y en Barakaldo (53-57), equipos que tenía por delante en la clasificación.

A su vecino catalán le costó Dios ayuda al Maristas doblegarlo la pasada semana (76-71), en tanto que el conjunto asturiano cierra el top-5 de la tabla. Con el vasco iguala a siete victorias y ocho derrotas.

Nevena Dimitrijevic maneja el balón contra BOET Mataró

Nevena Dimitrijevic: "Queremos estar ahí cuando se decidan las cosas importantes"

Más información

Mariona Teixidó (11,8 puntos, 7,5 rebotes y 1,8 asistencias) lleva la voz cantante en el ataque del plantel entrenado por Marc Rovirosa, escoltada por Elia Páez (8,5, 2,1 y 2,6), Iona García (7,7, 2,9 y 2,1), Carla Ortas (7,1, 2,7 y 1,5) y Desirée Zafra (6,6, 5,0 y 1,0). La aportación ofensiva del resto de jugadoras baja mucho. 

Es por ello que el Manresa es el segundo equipo que menos anota del grupo B de la LF2, solo 59,8 tantos por encuentro. El Arxil pontevedrés (57,3) es el otro que no llega a las seis decenas. 

En defensa, es otro cantar. El conjunto barcelonés ha encajado 909 puntos, catorce menos que el plantel gobernado por Fer Buendía, cifra que lo coloca como el tercero que menos encaja, solo superado por el Ibaizabal (829) y el UE Mataró (873).

El equipo vasco, que la pasada jornada tropezó en la pista del catalán, convirtiendo así al Maristas en líder en solitario, recibe este sábado al también debutante Gijón, que con un balance de cinco triunfos y diez derrotas marcha cuarto por la cola.  

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Yeremay, frente a la Cultural Leonesa

La crónica | Una genialidad derrite León y aúpa al Dépor al segundo puesto
Israel Zautúa
Otero, delantero del Arteixo, persigue a Díaz, central del Lugo B

Los viejos rockeros del Arteixo nunca mueren (3-1)
Santi Mendoza
Los jugadores del Liceo celebran un gol contra el Cerdanyola

El Liceo sigue metiendo presión en cabeza de la OK Liga con su novena victoria seguida
María Varela
Silva-Montañeros, en el partido de la primera vuelta disputado en septiembre

La previa | Montañeros y Silva buscan un refuerzo positivo en el derbi coruñés
Santi Mendoza