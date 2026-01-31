El Maristas defiende el liderato en el Nou Congost

Imagen de un partido del Maristas Patricia G. Fraga

El Maristas defiende este sábado (16.00 horas) el liderato en solitario del grupo B de la Liga Femenina 2 en una de las canchas con más solera de España, el Nou Congost, feudo del Manresa CBF.

Debutante en la categoría, el conjunto del Bages lo está haciendo bastante bien, sobre en las últimas semanas, donde ha ganado, de manera consecutiva, en la cancha de Boet Mataró (65-69), al ADBA avilesino (73-57) y en Barakaldo (53-57), equipos que tenía por delante en la clasificación.

A su vecino catalán le costó Dios ayuda al Maristas doblegarlo la pasada semana (76-71), en tanto que el conjunto asturiano cierra el top-5 de la tabla. Con el vasco iguala a siete victorias y ocho derrotas.

Mariona Teixidó (11,8 puntos, 7,5 rebotes y 1,8 asistencias) lleva la voz cantante en el ataque del plantel entrenado por Marc Rovirosa, escoltada por Elia Páez (8,5, 2,1 y 2,6), Iona García (7,7, 2,9 y 2,1), Carla Ortas (7,1, 2,7 y 1,5) y Desirée Zafra (6,6, 5,0 y 1,0). La aportación ofensiva del resto de jugadoras baja mucho.

Es por ello que el Manresa es el segundo equipo que menos anota del grupo B de la LF2, solo 59,8 tantos por encuentro. El Arxil pontevedrés (57,3) es el otro que no llega a las seis decenas.

En defensa, es otro cantar. El conjunto barcelonés ha encajado 909 puntos, catorce menos que el plantel gobernado por Fer Buendía, cifra que lo coloca como el tercero que menos encaja, solo superado por el Ibaizabal (829) y el UE Mataró (873).

El equipo vasco, que la pasada jornada tropezó en la pista del catalán, convirtiendo así al Maristas en líder en solitario, recibe este sábado al también debutante Gijón, que con un balance de cinco triunfos y diez derrotas marcha cuarto por la cola.