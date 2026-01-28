Nevena Dimitrijevic: "Queremos estar ahí cuando se decidan las cosas importantes"

Nevena Dimitrijevic (Kragujevac, Serbia, 2000) llegó a Maristas la temporada pasada tras dos campañas en Liga Challenge con BAXI Ferrol y Adareva Tenerife. No tardó en ganarse al club y a la afición con su talento ofensivo y su buen carácter fuera de la pista. Tras un curso excelso a nivel individual y en el que se quedó a las puertas del ascenso en lo colectivo, a la serbia no le faltaron las ofertas, pero decidió renovar por dos temporadas más con el club colegial, donde se siente "bien cuidada y cómoda". Sobre los motivos de su continuidad y su rol en el equipo ha hablado con DXT Campeón.

¿Cuáles son sus sensaciones respecto a la temporada del equipo hasta el momento?

Creo que vamos muy bien, líderes de la liga por ahora, que obviamente es algo muy positivo. Lo estoy viviendo con mucha naturalidad, sé que la clasificación puede cambiar rápido y que lo que nos ha traído hasta aquí es el trabajo diario y la constancia. Estamos intentando construir desde ese trabajo diario.

A nivel personal, ¿cómo se encuentra?

Me encuentro muy cómoda en el equipo y bastante tranquila. Intento leer bien el juego y aportar en lo que el equipo necesita en cada momento. En algunos partidos toca anotar y en otros dirigir o defender. Me adapto bastante al contexto del partido e intento hacer lo que el equipo necesita en cada momento.

¿Y a nivel físico? ¿Cómo están sus rodillas?

Yo ya me había operado de las dos rodillas hace tiempo, pero tengo un menisco por ahí un poco suelto. Físicamente cuesta un poco más, intento hacer el trabajo físico, pero el trabajo mental es muy importante en los deportistas. Empecé la temporada con un poco de dolor, pero en cada partido me voy encontrando mejor y más cómoda.

Es verdad que estuvimos entrenando en verano y preparándonos para la temporada, pero no es lo mismo la competición que el trabajo individual. He ido un poco de menos a más y espero encontrarme mejor para el último tramo de temporada, que es lo más importante.

Cuando necesito descanso no me ponen problema, hasta que me recupere y esté bien no me dejan entrenar ni jugar

Precisamente el año pasado sufrió en el final de la temporada.

Sí, era la misma rodilla. En la fase estuve jugando con bastante dolor, la verdad. Me costó sobrevivir a la fase, por así decirlo, pero me vino muy bien el descanso y todo el club lo entiende. Cuando necesito descanso no me ponen problema, hasta que me recupere y esté bien no me dejan entrenar, ni jugar, ni nada. Me cuidan muy bien en todos los sentidos, dentro y fuera de la pista, estoy muy contenta con el club.

¿Qué cree que les faltó en esa fase para terminar consiguiendo el ascenso?

Diría que regularidad. Creo que este año no dependemos tanto de un solo día ni de una sola jugadora, sino que todas aportamos y eso nos hace más sólidas. Este año también estamos intentando construir desde la defensa. El pasado creo que nos faltó estar un poco más sólidas y duras en defensa, ya que la liga es bastante competitiva y fuerte. Este año todas aportamos desde el banquillo y en cada posición tenemos, por lo menos, dos jugadoras que pueden aportar algo y creo que es lo que nos faltaba el año pasado, un poco más de rotación.

¿Cree que el haber llegado hasta esa final y haber mantenido gran parte del bloque ha ayudado al buen inicio de temporada?

Sí, por supuesto. Empezamos la pretemporada entrenando muy bien y entendemos que la clasificación puede cambiar muy rápido. Lo que estamos intentando es tener más regularidad y más constancia, y creo que lo estamos consiguiendo, por ahora.

Llevo muchos años fuera de mi país y lo que valoro es eso, el estar bien cuidada y cómoda en un sitio

Además, los fichajes parece que han encajado bien en el equipo.

Sí. A nivel personal, de compañerismo y de entender la dinámica del equipo. La verdad es que estamos todas muy contentas y pensando en el mismo objetivo, que es lo más importante.

¿Qué le llevó a querer quedarse en Maristas y renovar por dos temporadas?

La verdad es que tuve bastantes ofertas de Challenge y Liga 2. Pero creo que lo que marca la diferencia es el cómo me cuidan, el cariño que me tienen, el respeto, y creo que eso es lo más importante. Me cuidan mucho fuera de la pista también, están siempre pendientes de si estoy cómoda, de si me hace falta algo y eso no se encuentra en cualquier lado. Creo que eso lo valoro más que cualquier otra cosa. En ese sentido, la decisión fue bastante fácil porque yo había jugado en otros equipos donde no nos cuidaban tanto, que si necesitas algo te buscas la vida tú sola. Llevo muchos años fuera de mi país y lo que valoro es eso, el estar bien cuidada y cómoda en un sitio.

¿Trabaja también en el colegio?

Sí, llevo las actividades extraescolares y soy profesora de inglés. Ya me estoy preparando desde hace un tiempo para dejar de jugar, para retirarme por así decirlo. La verdad es que compaginar un trabajo con el baloncesto me viene muy bien para el futuro. Poder estar en Coruña, en un club que valoro mucho y poder tener una oportunidad laboral hicieron que la decisión fuera bastante fácil de tomar.

El entrar desde el banquillo también me ayuda mucho porque tengo menos carga física y mental

Esta temporada comparte posición con Nuria Ríos, ¿cómo es su relación dentro y fuera de la pista?

Nuria es muy intensa en defensa, entonces nos da ese plus que nos faltaba el año pasado. En ataque me siento muy cómoda con ella porque muchas veces juega ella de uno y dirige ella, entonces yo tengo más margen para hacer otras cosas como anotar o tirar. Me da menos carga en ese sentido en el ataque. Estoy súper agradecida de que esté bien, físicamente está mejorando mucho.

El tener a otras dos manejadoras sobre la pista (Nuria y Josefina Zeballos) aleja la atención defensiva de usted en muchas ocasiones.

Sí, me ayudan mucho las dos. Jose y Nuria están aportando muchísimo en ataque y defensa. Los equipos ya me conocen, entonces ya saben cómo juego y cómo defenderme. El entrar desde el banquillo también me ayuda mucho porque tengo menos carga física, menos carga mental, porque como base tener que dirigir y que te presionen todo el partido, no es fácil. Es menos carga para mí y me encuentro bastante bien.

Nevena filtra un pase hacia Josefina Zeballos contra BOET Mataró Patricia G. Fraga

¿Considera que les cuestan más los partidos cuando no están acertadas desde el triple?

Sí, es verdad que nos cuesta un poquito más, pero también te digo que todos los equipos que juegan contra nosotras lo hacen sin presión, no tienen nada que perder, entonces todos juegan bien. El otro día Mataró, que es un equipazo, vinieron súper acertadas, metieron todos los triples. Fue el primer partido de poder construir desde la defensa y en el que esa defensa nos dio un plus para ganar. Creo que sí, nos costó más, pero también creo que fue un buen momento para darnos cuenta de que hay que defender en esta liga porque todos vienen a jugar sin presión y a ganar contra nosotras.

A nivel colectivo, ¿se han marcado como objetivo la primera plaza?

A mí no me gusta mirar muy adelante ni marcar objetivos. Creo que en el colectivo, nuestro objetivo es competir cada partido al máximo y llegar al tramo final de la temporada en la mejor posición posible. Si es primeras, pues genial, y si no, vamos a pelear hasta el final. Creo que lo importante es llegar bien físicamente hasta el final de la temporada. Obviamente queremos estar ahí cuando se decidan las cosas importantes, pero sabemos que no es fácil y que en esta liga te puede ganar cualquiera. Construir desde la defensa, constancia y trabajo diario. Ese tiene que ser nuestro objetivo.