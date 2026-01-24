El Maristas sufre para mantenerse al frente del grupo B (76-71)

Imagen del encuentro entre el Maristas y el Boet Mataró Patricia G. Fraga

El Maristas sudó mucho más de lo esperado para mantenerse en lo más alto del grupo B de la Liga Femenina 2. Tras una muy mala primera mitad, las jugadoras de Fer Buendía se reencontraron en el último cuarto y acabaron doblegando (76-71) a un muy buen rival, el Boet Mataró, que exhibió baloncesto para estar más arriba del quinto lugar por la cola.

El partido arrancó con dos acciones clónicas: tiro de tres fallado y canasta tras rebote ofensivo. El lanzamiento desde la larga distancia se convertiría en una pesadilla para las locales en los primeros 20 minutos: 1 de 17. Y no fue mucho mejor al final del duelo (4 de 24)

El equipo catalán se aprovechó de un Maristas muy acelerado en el cuarto inaugural, donde destacaron la dirección de Carla Pérez y la anotación de Navarro, la otra pesadilla colegial. Ocho puntos anotó la espigada jugadora visitante en un periodo donde Zeballos firmó la única diana de valor triple del plantel herculino, que fue a peor en el tramo final, donde encajó un parcial de 2-12, para irse al primer parón diez abajo (12-22).

La charla de Buendía surtió efecto. Un parcial de salida de 8-2, culminado al contraataque por Rivas, obligó al técnico del Mataró a gastar su primer tiempo muerto. Que también surtió efecto. Dos canastas seguidas sin respuesta que llevaron a Buendía a llamar a las suyas a capítulo (20-28).

Carrusel de tiempos muertos

La secuencia continuó. Parcial de 6-0, y nuevo tiempo muerto del conjunto barcelonés. De vuelta a la pista, triples consecutivos de Gamarra y Fux. Y segundo minuto de instrucciones solicitado por el entrenador coruñés. Y funcionó. No podía ser de otra forma. Parcial de 6-2 sostenido, en gran parte, con tiros libres. Uno convertido por Fontana mandó el choque al descanso con 33-38.

El Maristas regresó al parqué enchufado. Sobre todo Zeballos, autora de los seis de los ocho primeros puntos locales, replicados con solo un triple de Vilafranca. Uno de los diez, en 18 intentos, del Mataró.

Sin embargo, el líder del grupo B no pudo despegarse. El encuentro entró en una fase de intercambio de aciertos, manteniendo el marcador en diferencias inferiores a dos canastas. Un golpe por golpe que no podía acabar de otra manera, con empate técnico (55-55) al final del tercer acto.

El Maristas amagó de nuevo en el arranque del cuarto, donde Dimitrijevic subió al electrónico la primera renta colegial de más de dos canastas (63-58). Justo después de que los árbitros convirtieran un taponazo de Fontana a Carla Pérez en la cuarta falta de la uruguaya.

De un nuevo tiempo muerto salieron las visitantes con dos triples seguidos, de Magriña y Carla Pérez, que obligaron a Buendía a hacer lo mismo que su homólogo catalán. Y tras este minuto de parón llegó la secuencia decisiva.

Secuencia ganadora

Fontana anotó en el poste bajo, Carla Pérez falló dos libres, Jiménez clavó un triple desde la izquierda, Ríos anotó en penetración y el Maristas logró que el Mataró consumiese los 24 segundos sin lanzar (70-64).

Entró el duelo en el lógico carrusel de tiros libres. Dimitrijevic firmó un impecable 6 de 6, los dos últimos, fruto de una antideportiva de Fux, después de un triple frontal de Gamarra ya con solo seis segundos en el crono (74-71).

Una victoria con poco brillo, pero con el mismo valor que las otras doce que había logrado el Maristas. Un éxito propio que, unido al tropiezo (52-46) del Ibaizabal en la cancha del otro Mataró, el UE, coloca al conjunto herculino como líder en solitario.