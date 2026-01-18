Maristas pasa el rodillo en Tarragona para mantener el liderato (62-83)

Euge Filgueira defiende a Anna Farrell durante el partido Jonay González

Maristas empezó la segunda vuelta por todo lo alto. El equipo colegial visitaba al TGN Basquet, colista de su grupo, y no falló para hacerse con su victoria número doce de la temporada por 62-83. Tras un primer cuarto igualado, entre Josefina Zeballos, Nevena Dimitrijevic y Nuria Ríos dinamitaron el partido para las coruñesas, que no sufrieron en la segunda parte y se mantienen en el primer puesto de la tabla.

El partido empezó con un Maristas más que reconocible en ataque. El equipo colegial consiguió ser fiel a su idea de juego en los primeros minutos con muchos puntos en ataques rápidos, aunque en defensa concedió varias canastas fáciles a un TGN que forzó el tiempo muerto de Fer Buendía con el empate a quince. Otro contratiempo para las coruñesas llegó en forma de la segunda falta personal tempranera de una de sus jugadoras más importantes como es Brenda Fontana.

Al regreso del tiempo muerto, cinco puntos seguidos de Nevena Dimitrijevic devolvieron la ventaja a Maristas y, junto a una bandeja fácil de Ana Jiménez provocaron que ahora fuesen las catalanas quienes parasen el encuentro. Ambos equipos siguieron entonados en el final del primer cuarto, que terminó con una anotación muy alta: 24-27.

Maristas salió como un ciclón al segundo cuarto con dos triples seguidos de Josefina Zeballos. Tras una canasta fácil de Raquel Botana debajo del aro, la uruguaya volvió a acertar desde más allá del arco para forzar el tiempo muerto local tras un parcial de salida de 7-11. El equipo herculino no bajó el ritmo tras el paso por el banquillo, liderado por la dirección de juego de Nevena. Tras una pequeña sequía anotadora, las colegiales se pusieron las pilas para acabar por todo alto la primera parte y llegar al descanso con una ventaja de 34-49, en gran parte gracias a los 17 puntos de Josefina Zeballos y las 6 asistencias de Dimitrijevic.

Alta intensidad

A pesar de que TGN salió bien del vestuario, los triples de Nuria Ríos y, quién sino, Josefina Zeballos, calmaron el conato de reacción inicial de las locales. Maristas se relajó ligeramente en ataque, sufriendo varias pérdidas de balón. Sin embargo, la intensidad defensiva permitió a las coruñesas mantener su ventaja.

Para revertir el atasco en ataque fue Nuria Ríos quien se echó al equipo a sus espaldas. La jugadora andaluza consiguió anotar en dos posesiones consecutivas y propició el tiempo muerto de TGN. Quien no estaba acertada era Brenda Fontana. La argentina está siendo una de las jugadoras más importantes del equipo esta temporada, pero en Tarragona sus lanzamientos parecían no querer entrar.

Maristas llegó al último cuarto con una ventaja cómoda de 48-70 tras otros cinco puntos seguidos de Nuria Ríos para acabar el tercero. Las coruñesas pudieron correr en el inicio del período y con un parcial de salida de 0-4 forzaron el tiempo muerto local. TGN no era capaz de anotar y sus primeros puntos del cuarto no llegaron hasta que faltaban 4:17 para el final.

El equipo colegial bajó el ritmo en los últimos minutos, pero no evitó que se hiciera con la victoria por 62-83. Un triunfo que, a pesar de la victoria de Ibaizabal contra el Arxil, mantiene a Maristas una semana más en lo más alto de la clasificación del Grupo B con 12 victorias y solo 2 derrotas. El próximo rival de las coruñesas será el Boet Mataró, que visitará el colegio el próximo sábado a las 18.00 horas.