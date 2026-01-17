Fallece Urbano González, exjugador del Basketmar coruñés y abanderado de la causa por la ELA

El Básquet Coruña rindió homenaje a Urbano González el pasado mayo ACB Photo/Mónica Arcay

Urbano González, que en la temporada 1989-90 militó en las filas del Basketmar coruñés, falleció a los 58 años a consecuencia de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que le fue diagnosticada en el verano de 2022.

González fue un referente del deporte leonés, un empresario de la apicultura ecológica y una de las voces más reivindicativas con una enfermedad “devastadora y cruel”. Con esas palabras definió la ELA si viuda, Ana Carlota Amigo. “Aunque siento que me han arrancado el corazón quiero agradecerte amor estos 24 años de pasión, complicidad, familia, felicidad. Ahora te toca descansar en paz”, escribió Amigo en sus redes sociales, texto acompañado de una foto suya con Urbano González en el Paseo Marítimo de A Coruña.

El pasado mayo fue homenajeado por el Básquet Coruña en el descanso del partido en el Coliseum contra el Andorra, de la jornada 32 de la ACB. El presidente de la entidad naranja, Pablo de Amallo, le hizo entrega de una camiseta del equipo que entonces entrenaba Diego Epifanio.

Desde su diagnóstico, Urbano González abanderó la causa de la ELA en León, el resto de la comunidad autónoma y en otras como Galicia, algo de lo que se sentía orgulloso, como de haber sido un ejemplo para muchos otros enfermos diagnosticados después que él o a quienes la enfermedad les avanzaba de una forma más lenta.

La viuda de Urbano González despidió al exjugador con una foto en el Paseo Marítimo de A Coruña X

La última de las iniciativas que había puesto en marcha es un libro, ‘La abeja que enfermó de ELA’, una obra elaborada por la docente Diana Emperador con fines benéficos que relata la historia de Urbano, convertido en empresario de la apicultura ecológica en 1994, justo después de abandonar las canchas.

Urbano González fue jugador profesional de baloncesto, bombero y apicultor y desde julio de 2022 vivía, según sus propias declaraciones, “encerrado en su propio cuerpo”. En los últimos años había reivindicado desde su silla de ruedas más ayudas para la enfermedad por considerar que la falta de estas obligaba a optar por la eutanasia a muchos enfermos que en realidad querían seguir viviendo.