Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Baloncesto

Fallece Urbano González, exjugador del Basketmar coruñés y abanderado de la causa por la ELA

La devastadora enfermedad le había sido diagnosticada en el verano de 2022

Redacción | Efe
17/01/2026 19:43
El Básquet Coruña rindió homenaje a Urbano González el pasado mayo
El Básquet Coruña rindió homenaje a Urbano González el pasado mayo
ACB Photo/Mónica Arcay
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Urbano González, que en la temporada 1989-90 militó en las filas del Basketmar coruñés, falleció a los 58 años a consecuencia de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que le fue diagnosticada en el verano de 2022. 

González fue un referente del deporte leonés, un empresario de la apicultura ecológica y una de las voces más reivindicativas con una enfermedad “devastadora y cruel”. Con esas palabras definió la ELA si viuda, Ana Carlota Amigo. “Aunque siento que me han arrancado el corazón quiero agradecerte amor estos 24 años de pasión, complicidad, familia, felicidad. Ahora te toca descansar en paz”, escribió Amigo en sus redes sociales, texto acompañado de una foto suya con Urbano González en el Paseo Marítimo de A Coruña.

El pasado mayo fue homenajeado por el Básquet Coruña en el descanso del partido en el Coliseum contra el Andorra, de la jornada 32 de la ACB. El presidente de la entidad naranja, Pablo de Amallo, le hizo entrega de una camiseta del equipo que entonces entrenaba Diego Epifanio. 

Desde su diagnóstico, Urbano González abanderó la causa de la ELA en León, el resto de la comunidad autónoma y en otras como Galicia, algo de lo que se sentía orgulloso, como de haber sido un ejemplo para muchos otros enfermos diagnosticados después que él o a quienes la enfermedad les avanzaba de una forma más lenta.

La viuda de Urbano González despidió al exjugador con una foto en el Paseo Marítimo de A Coruña
La viuda de Urbano González despidió al exjugador con una foto en el Paseo Marítimo de A Coruña
X

La última de las iniciativas que había puesto en marcha es un libro, ‘La abeja que enfermó de ELA’, una obra elaborada por la docente Diana Emperador con fines benéficos que relata la historia de Urbano, convertido en empresario de la apicultura ecológica en 1994, justo después de abandonar las canchas.

Urbano González fue jugador profesional de baloncesto, bombero y apicultor y desde julio de 2022 vivía, según sus propias declaraciones, “encerrado en su propio cuerpo”. En los últimos años había reivindicado desde su silla de ruedas más ayudas para la enfermedad por considerar que la falta de estas obligaba a optar por la eutanasia a muchos enfermos que en realidad querían seguir viviendo. 

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Dava Torres frente a Sergi Miras en el partido del Liceo contra el Cerdanyola

Un Dava Torres de leyenda guía al Liceo a su octava victoria seguida que le confirma en el liderato
María Varela
Gael Blanco se prepara para lanzar a portería durante el partido

El OAR se lleva un derbi de alto voltaje contra el Cisne (28-20)
Raúl Ameneiro
Una acción del Silva-Atlético Arteixo de la temporada pasada

A Grela acoge un derbi de altos vuelos
Raúl Ameneiro
Ainhoa encara a Junge en el encuentro entre Deportivo y Badalona de la primera vuelta

La previa | Badalona para ahuyentar la pesadilla que nace en casa ajena
Bea Arrizado