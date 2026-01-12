Fallece Marita Millán, pionera en el Medina e internacional con la selección española

Marita Millán, abajo a la derecha, con el equipo del Medina que se proclamó campeón de España en 1966 Cedida

El baloncesto se despide de una de sus pioneras, Marita Millán, fallecida a los 79 años de edad. Referente antes de que existieran las referentes, destacó en las filas del Medina, que de 1960 a 1970 se convirtió en uno de los mejores equipos de España con dos títulos y varios subcampeonatos. En el de 1966 estaba ya la jugadora coruñesa, que además llamó la atención de la selección española, con la que fue internacional cinco veces.

En unos tiempos en los que las mujeres carecían de derechos para tomar decisiones sobre su propia vida y dedicarse al deporte no estaba a la orden del día, Marita Millán y sus compañeras desafiaban los prejuicios con toda naturalidad. A ella la ficharon con 13 años, cuando iba a clases de francés y destacaba por su altura, por lo que la invitaron a probar. Le costó convencer a su familia, sobre todo a un padre muy estricto, pero siguió adelante con su pasión aunque para ello tuviese que falsificar su ficha para aparentar 15 años.

Marita Millán, la primera por la izquierda, con el Medina Cedida

Se retiró con solo 23 años, como muchas de las que jugaban en aquella época, que no podían seguir con sus carreras profesionales cuando formaban una familia. Pero le dio tiempo a labrarse un nombre, dejar su sello y ganarse un hueco para la posteridad. Se proclamó campeona de Liga con el Medina en 1966 y se quedó a las puertas del título tanto en 1969 como en 1970, además de colgarse la medalla de oro en los Juegos del Cantábrico en tres ocasiones seguidas (1965, 1966 y 1967).

Destacaba por sus condiciones físicas y no pasó desapercibida para la selección española, con la que debutó en 1969 en un partido contra Cuba. Vistió la camiseta nacional en otras cuatro ocasiones, incluido un Preeuropeo, en el que España no pudo clasificarse para la cita continental, y en unos Juegos Deportivos Internacionales para Estudiantes Católicos, conocidos como FICEP, en los que añadió una nueva plata a su palmarés.

Profesional

Su internacionalidad le valió para ser considerada en el grupo de deportistas de élite y fue la primera mujer gallega que entró a formar parte de la Asociación Española de Baloncestistas Internacionales presidida por Raimundo Saporta. También le dieron la medalla de oro a la mejor deportista en 1970 y la de plata en 1967 y 1968.

"Me hubiera gustado nacer 40 años después y ser profesional", se lamentaba pese a todo en un reportaje publicado en El País cuando el periodista coruñés Óscar Losada decidió convertir la historia del Medina en un documental. Adelantada a su tiempo, después de la retirada colaboró con distintos proyectos de baloncesto, incluido el del Compañía de María Autopistas del Atlántico que también llegó a la élite. Un vida ligada al deporte que hoy le dice adiós a una de sus estrellas anónimas.