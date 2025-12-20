Maristas acaba el año con victoria ante Ointxe y recupera el liderato (87-64)

Nevena Dimitrijevic fue la máxima anotadora del encuentro Javier Alborés

Consiguió redimirse Maristas de su derrota contra Ibaizabal hace una semana. Las colegiales cedieron el liderato ante las vascas, pero en casa contra Ointxe lograron terminar el año con una victoria (87-64). Nevena Dimitrijevic con 20 puntos y Brenda Fontana con 25 créditos de valoración fueron las mejores de un equipo colegial que terminó de romper el partido en la segunda parte para sumar su décimo triunfo de la temporada. Una victoria que, sumada a la derrota de Ibaizabal en Cortegada, permite a Maristas acabar el 2025 como líder del Grupo B.

Salió con acierto Maristas. Dos triples y dos canastas liderados por Brenda Fontana permitieron un parcial de salida de 10-4 con el que Ointxe se vio obligado a pedir tiempo muerto. El equipo colegial estaba consiguiendo correr y se fue hasta el 16-8 con varias canastas a la contra.

Tras un conato de acercamiento por parte de Ointxe, Maristas se volvió a poner las pilas a nivel ofensivo con dos buenas canastas de Marta Rivas y Andrea Porri. Sin embargo, el conjunto vasco hizo lo propio en el final del primer cuarto por medio, sobre todo, de Bedia para terminarlo con 23-19 en el marcador.

En el segundo cuarto dio comienzo el show de Nevena Dimitrijevic. Primero una canasta marca de la casa con la zurda para, en la siguiente posesión anotar un triple en transición. Pero la actuación de la serbia no se quedó ahí, ya que consiguió anotar por tercera jugada consecutiva con una bandeja liberada para poner a Maristas nueve arriba y forzar un nuevo tiempo muerto visitante.

Tras el paso por el banquillo, Nevena siguió dominando el partido. A pesar de que algunos tiros no le entraron, no dejó de intentarlo ni de encontrar a sus compañeras en situaciones de ventaja para lanzar a canasta. Un tramo en el que la serbia consiguió 10 puntos, 1 rebote y 1 asistencia.

El testigo de Nevena lo cogió la dupla sudamericana de Zeballos y Fontana, que pusieron a Maristas por encima de los diez de ventaja por primera vez en el partido. Sin embargo, Ointxe apretó en los minutos finales del cuarto para llegar al descanso a ocho de distancia, 46-38.

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios, la primera gran protagonista fue Ana Jiménez. La andaluza anotó ocho puntos seguidos para distanciar de nuevo a las suyas. Maristas no bajó el ritmo y consiguió mantenerse a lo largo del cuarto en diferencias superiores a los diez puntos, amparándose en todo momento en una buena actuación ofensiva que les hizo llegar al último cuarto 72-58.

Volvió a salir bien el equipo colegial a la pista. Consiguieron un nuevo parcial favorable, en este caso de 4-0, que forzó de nuevo el tiempo muerto de Ointxe. Maristas siguió a lo suyo, atacando con ritmo, velocidad y, sobre todo, acierto. Ointxe no fue capaz de seguir el ritmo y las coruñesas se fueron casi hasta los 30 de ventaja para terminar ganando por 87-64. Una victoria que hace que Maristas se vaya al parón navideño con 10 triunfos y 2 derrotas en su casillero, mismo récord que Ibaizabal tras su derrota en Vilagarcía, por lo que las colegiales recuperan el liderato del Grupo B.