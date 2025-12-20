Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Baloncesto

Maristas acaba el año con victoria ante Ointxe y recupera el liderato (87-64)

La derrota de Ibaizabal en Vilagarcía hace que las coruñesas recuperen el primer puesto

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
20/12/2025 19:54
Nevena Dimitrijevic fue la máxima anotadora del encuentro
Nevena Dimitrijevic fue la máxima anotadora del encuentro
Javier Alborés
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Consiguió redimirse Maristas de su derrota contra Ibaizabal hace una semana. Las colegiales cedieron el liderato ante las vascas, pero en casa contra Ointxe lograron terminar el año con una victoria (87-64). Nevena Dimitrijevic con 20 puntos y Brenda Fontana con 25 créditos de valoración fueron las mejores de un equipo colegial que terminó de romper el partido en la segunda parte para sumar su décimo triunfo de la temporada. Una victoria que, sumada a la derrota de Ibaizabal en Cortegada, permite a Maristas acabar el 2025 como líder del Grupo B.

Salió con acierto Maristas. Dos triples y dos canastas liderados por Brenda Fontana permitieron un parcial de salida de 10-4 con el que Ointxe se vio obligado a pedir tiempo muerto. El equipo colegial estaba consiguiendo correr y se fue hasta el 16-8 con varias canastas a la contra. 

Tras un conato de acercamiento por parte de Ointxe, Maristas se volvió a poner las pilas a nivel ofensivo con dos buenas canastas de Marta Rivas y Andrea Porri. Sin embargo, el conjunto vasco hizo lo propio en el final del primer cuarto por medio, sobre todo, de Bedia para terminarlo con 23-19 en el marcador. 

En el segundo cuarto dio comienzo el show de Nevena Dimitrijevic. Primero una canasta marca de la casa con la zurda para, en la siguiente posesión anotar un triple en transición. Pero la actuación de la serbia no se quedó ahí, ya que consiguió anotar por tercera jugada consecutiva con una bandeja liberada para poner a Maristas nueve arriba y forzar un nuevo tiempo muerto visitante. 

Tras el paso por el banquillo, Nevena siguió dominando el partido. A pesar de que algunos tiros no le entraron, no dejó de intentarlo ni de encontrar a sus compañeras en situaciones de ventaja para lanzar a canasta. Un tramo en el que la serbia consiguió 10 puntos, 1 rebote y 1 asistencia.

El testigo de Nevena lo cogió la dupla sudamericana de Zeballos y Fontana, que pusieron a Maristas por encima de los diez de ventaja por primera vez en el partido. Sin embargo, Ointxe apretó en los minutos finales del cuarto para llegar al descanso a ocho de distancia, 46-38.

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios, la primera gran protagonista fue Ana Jiménez. La andaluza anotó ocho puntos seguidos para distanciar de nuevo a las suyas. Maristas no bajó el ritmo y consiguió mantenerse a lo largo del cuarto en diferencias superiores a los diez puntos, amparándose en todo momento en una buena actuación ofensiva que les hizo llegar al último cuarto 72-58.

Volvió a salir bien el equipo colegial a la pista. Consiguieron un nuevo parcial favorable, en este caso de 4-0, que forzó de nuevo el tiempo muerto de Ointxe. Maristas siguió a lo suyo, atacando con ritmo, velocidad y, sobre todo, acierto. Ointxe no fue capaz de seguir el ritmo y las coruñesas se fueron casi hasta los 30 de ventaja para terminar ganando por 87-64. Una victoria que hace que Maristas se vaya al parón navideño con 10 triunfos y 2 derrotas en su casillero, mismo récord que Ibaizabal tras su derrota en Vilagarcía, por lo que las colegiales recuperan el liderato del Grupo B.

Maristas 87-64 Ointxe

Maristas (23+23+26+15): Nuria Ríos (5), Josefina Zeballos (15), Euge Filgueira (6), Ana Jiménez (11) y Brenda Fontana (15) - quinteto inicial - Nevena Dimitrijevic (20), Carla Naya (0), Sonia Bra (0), Sofía Arcos (-), Raquel Botana (10), Marta Rivas (3) y Andrea Porri (2).

Ointxe (19+19+20+6): António (6), Legarreta (4), Badiola (2), Bedia (22) y Garai (8) - quinteto inicial - Carrillo (8), Etxarte (-), Gutiérrez (0), Sarasti (11) y Cabue (3).

Árbitros: Andrés Esteban y Nikita Ergin. Sin eliminadas.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada número 12 de Liga Femenina 2 disputado en el Colegio Maristas de A Coruña.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Diego Martínez, en el partido contra el Puerto Sagunto

El OAR vuelve a perder tras un esfuerzo insuficiente frente al Puerto Sagunto (24-25)
María Varela
Meli, centrocampista del Bergantiños, durante una acción del partido

El Bergantiños derrota al colista y termina el año en playoff (1-0)
Santi Mendoza
Carles Marco en una imagen de archivo

Carles Marco: "El nivel de concentración por momentos no ha sido adecuado"
Raúl Ameneiro
Paul Jorgensen, máximo anotador del Leyma en Cartagena, antes de lanzar un tiro libre

El 1x1 del Leyma Coruña en Cartagena
Chaly Novo