Liga Femenina 2

El Maristas busca cura en el séptimo clasificado

El plantel entrenado por Fer Buendía recibe al Ointxe SK una semana después de dejarse el liderato en la pista del Ibaizabal

Chaly Novo
Chaly Novo
19/12/2025 23:22
Imagen del último partido en casa del Maristas, ante el Gijón
Imagen del último partido en casa del Maristas, ante el Gijón
Germán Barreiros
El Maristas recibe este sábado (18.00 horas) al Ointxe SK con la intención del subsanar la derrota de la pasada jornada en la cancha del Ibaizabal (68-66), donde dejó el liderato del grupo B de la Liga Femenina 2 en manos de su verdugo. 

El plantel entrenado por Fer Buendía falló en tierras vascas un último lanzamiento para forzar la prórroga ya casi sobre el bocinazo final de un último periodo nefasto para el equipo colegial, en el que encajó un lapidario parcial de 21-8. 

Olvidado un rival vasco, el Maristas se concentra en otro, un Ointxe que figura en la séptima posición de la tabla clasificatoria, con un balance de seis victorias y cinco derrotas, el mismo que el sexto, el UE Mataró

Maristas-Ibaizabal de la temporada pasada

Maristas cede el liderato en el último cuarto ante Ibaizabal (68-66)

Más información

El grupo dirigido por David Peña, nuevo en esta categoría, viene de ganar por 80-71 el derbi vasco contra el Barakaldo, su tercera victoria en las últimas cuatro jornadas, fase en la que solamente perdió en la pista de otro debutante en la LF2, el Manresa CBF (78-58). 

El de Mondragón es un equipo con bastante poder ofensivo, como demuestra su tercer puesto en el ranking de anotación, donde solo lo superan, por este orden, el BF León y el propio Maristas. Por el contrario, su defensa deja mucho que desear: únicamente el León y los tres últimos de la clasificación encajan más puntos. 

El ataque tiene un nombre propio, Izar Bedia. La escolta no solo promedia 14,3 puntos y 5,9 rebotes, sino que casi dobla a la segunda jugadora del Ointxe que más anota, la base Uxue Etxarte (7,9, 5,8, 4,3 asistencias y 2,3 robos). 

La tercera baza ofensiva es Mercedes Carrillo (7,8 tantos y 2,8 rechaces). A partir de ahí, solo Joana Domingas (6,1) alcanza la media docena. 

En teoría el Maristas no debería sufrir en exceso para conseguir su décimo triunfo del curso y mantenerse así a rebufo del Ibaizabal (10-1), que esta jornada visita al penúltimo clasificado, el Força Lleida (3-8).

