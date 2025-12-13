Maristas cede el liderato en el último cuarto ante Ibaizabal (68-66)

Maristas-Ibaizabal de la temporada pasada Javier Alborés

No pudo ser. Maristas cayó en el polideportivo de Urreta (68-66) y cede el liderato en favor de su verdugo: Ibaizabal. Ambos equipos llegaron empatados a 9 victorias y 1 derrota, por lo que el vencedor se iba a quedar con la primera posición. Maristas fue mejor en la primera parte y llegó a disfrutar de 15 puntos de ventaja en el tercer período, pero un último cuarto con un parcial de 21-8 fue definitivo para las locales.

Empezó bien Maristas, con un parcial de salida de 2-8 y una anotación muy repartida entre todas sus jugadoras que les llevó a liderar por 12-19 al final del primer cuarto. Ibaizabal reaccionó tras el paso por los banquillos y se acercó hasta el 19-22, pero entonces apareció Ana Jiménez para volver a distanciar a las coruñesas en el marcador. El final de cuarto estuvo igualado y el choque se fue al tiempo de descanso con ventaja colegial: 26-37.

El equipo vasco regresó muy bien de los vestuarios y se volvió a poner a 5, pero entre Raquel Botana y Josefina Zeballos lideraron un parcial coruñés que puso la máxima del partido: +15. Sin embargo, Ibaizabal no se dejó ir y reaccionó a tiempo para reducir la diferencia hasta el 47-58.

Fue entonces cuando llegó el ciclón vizcaíno. A cinco minutos del final todavía dominaba Maristas por 55-62, pero las locales consiguieron un increíble parcial de 14-0 de la mano de Leyre Vindel y Cintia López para conseguir ponerse por delante por primera vez en el encuentro. Una ventaja que ya no dejaron escapar en los minutos finales para sumar su décima victoria por un ajustadísimo 68-66 y quedarse como líderes en solitario del Grupo B de Liga Femenina 2.