Duelo en la cumbre para Maristas

Euge Filgueira entra a canasta durante la victoria de Maristas contra Gijón Germán Barreiros

Maristas tiene esta tarde (18.30 horas) la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa en Liga Femenina 2. Las coruñesas ocupan la primera plaza del Grupo B, pero empatadas a nueve victorias y una derrota con Ibaizabal, rival al que visitan hoy en el polideportivo de Urreta.

Esta noche, la clasificación tendrá un único líder y Maristas quiere que sea su nombre el que siga apareciendo en esa casilla. El equipo vasco solo cedió en la segunda jornada contra UE Mataró, precisamente en Urreta. Desde entonces acumulan ocho victorias de manera consecutiva. Por su parte, Maristas solo ha caído, hasta el momento, con Sanfer a domicilio en la quinta fecha. Las coruñesas cuentan con el segundo mejor ataque de la liga, además de con la cuarta mejor defensa, tan solo superada por la de UE Mataró, Barakaldo y el propio Ibaizabal.

Especial atención deberá prestar Maristas a Leyre Vindel, que promedia 16 puntos y 9 rebotes y que a punto estuvo de firmar un triple doble en la última jornada contra Barakaldo (10 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias).

Las coruñesas, que solo tienen la baja de Sonia Bra, cuentan en sus filas con jugadoras de primer nivel en la liga. La malagueña Sofía Arcos viene de ser la MVP de la pasada jornada con 33 de valoración. A las puertas de ese galardón se ha quedado ya en más de una ocasión Brenda Fontana, que por dentro promedia 12,8 puntos y 8,5 rebotes. Por fuera amenazan manejadoras de la talla de Nuria Ríos, Josefina Zeballos o Nevena Dimitrijevic. Junto a ellas llegan las Ana Jiménez, Andrea Porri, Raquel Botana o la capitana Euge Filgueira, que siempre aportan su granito de arena en ataque y defensa.

Ibaizabal ha dado un paso hacia delante con respecto a la temporada pasada, cuando quedó en octava posición. Terminaron la temporada con doce victorias, tan solo tres más de las que ya llevan ahora mismo. En los duelos directos, Maristas se impuso, aunque le costó lograrlo en Urreta por un ajustado 42-49.