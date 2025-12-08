Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte | Baloncesto

Sofía Arcos, MVP de la jornada: "Hay días que la suerte se pone a tu favor y salen estos partidos"

La jugadora malagueña de Maristas firmó 33 créditos de valoración y fue clave en la victoria de su equipo contra Gijón

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
08/12/2025 23:35
Una acción de Sofía Arcos durante el partido ante Gijón
Una acción de Sofía Arcos durante el partido ante Gijón
Germán Barreiros
Maristas, por fin, ya tiene a su primera MVP de la temporada. Después de que la argentina Brenda Fontana coquetease en varias ocasiones con el galardón, finalmente ha sido Sofía Arcos quien ha conseguido el primer premio a mejor jugadora de la jornada del curso 2025-26 para el equipo colegial.

Una acción de Josefina Zeballos durante el partido

Una prórroga perfecta da la victoria a Maristas (77-65)

Más información

La jugadora malagueña fue clave en la victoria de su equipo el pasado sábado contra Gijón por 77-65. El partido estuvo ajustado en todo momento, pero en los momentos calientes, el último cuarto y la prórroga, apareció Sofía con 14 puntos y 6 rebotes en esos 15 minutos de juego. “Sabíamos que iba a ser un partido bastante duro y desde el principio nos costó porque ellas estaban muy sólidas. Yo siempre intento ayudar como puedo, pero entré en el último cuarto y me empecé a encontrar muy bien, ayudando en ataque y en defensa. En la prórroga también tuve suerte con la ayuda de mis compañeras, que hicieron todas un trabajo increíble. Fueron varias acciones positivas seguidas y al final salió todo como esperábamos y nos llevamos la victoria”, recuerda.

El de Gijón no es el primer partido ajustado que tiene Maristas esta temporada. En varios de ellos han llegado igualadas con sus rivales a los minutos y han sido capaces de terminar sacando la victoria adelante. “Los (partidos) que hemos tenido así igualados en la última parte los hemos sabido rematar bastante bien. Creo que todas estamos aportando algo, es algo que destaco mucho de mi equipo. Todas aportamos, sea cual sea el partido, si no está una está la otra y si está una en ataque, la otra va a ayudar en defensa. Creo que eso es lo que nos está haciendo que seamos complicadas de defender”, afirma.

Sofía Arcos llegó este verano a Maristas procedente de El Palo de Primera Nacional. Hasta entonces, no había jugado nunca lejos de su Málaga natal, donde destacó la temporada pasada con partidos espectaculares a nivel numérico, como uno de 25 puntos, 20 rebotes y 55 de valoración. En una entrevista con DXT Campeón en el mes de septiembre afirmó que no creía que fuera a ser capaz de repetir esos números en Liga 2, pero el partido de este fin de semana y sus promedios de 10 puntos  y 6 rebotes confirman que es capaz de dejar grandes actuaciones en la competición.

Sofia Arcos

Sofía Arcos: “No debemos compararnos con años anteriores, pero tenemos una mentalidad bastante ambiciosa”

Más información

“En Nacional eran mucho más habituales esos números porque quizás el nivel de la liga era algo más bajo. Aquí estaba pasando algo más desapercibida, pero confío en mí y sé que estoy trabajando para hacerlo. Luego hay días como el sábado que se pone la suerte a tu favor y salen estos partidos, que no es algo habitual. Casi nunca miro la valoración, pero cuando me lo dijeron me puse muy alegre porque estoy lejos de casa persiguiendo lo que me gusta, que es jugar al baloncesto y, cuando ves el fruto de tu trabajo, te pones contenta”, confiesa la malagueña.

Este sábado se miden a Ibaizabal, equipo con el que están empatadas en el liderato del grupo B: “Es totalmente clave. Ellas tienen un equipazo y nosotras ya tenemos la cabeza en el partido”, sentencia.

