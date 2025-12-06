Una prórroga perfecta da la victoria a Maristas (77-65)

Una acción de Josefina Zeballos durante el partido Germán Barreiros

Costó más de lo esperado, pero Maristas consiguió imponerse (77-65) a Gijón en la décima jornada de Liga Femenina 2. Las asturianas plantaron cara desde el minuto uno en el colegio, pero el gran partido de las tres incorporaciones de este verano (Josefina Zeballos, Sofía Arcos y Brenda Fontana), permitió a Maristas llegar hasta la prórroga, donde la malagueña y la uruguaya lideraron un parcial de 12-0 para que la victoria se quedase en A Coruña.

No empezó bien Maristas el partido. Las coruñesas tuvieron varias opciones sencillas de anotación cerca del aro, pero no empezaron finas en la faceta ofensiva. Sí lo hizo la coruñesa Mara Cortés, que comenzó acertada en ataque. Fue entonces el momento de Josefina Zeballos, que metió 7 puntos en el cuarto inicial y, a pesar de que no le entraron los tiros en los primeros minutos, Brenda Fontana acabó con 6 puntos y cinco rebotes.

En el segundo cuarto, la interior argentina continuó dominando sobre la pista para llegar al tiempo de descanso con 16 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 1 robo de balón y 4 faltas recibidas. Sin embargo, no fue suficiente para que Maristas se marchase a los vestuarios con ventaja en el marcador. Aparecieron nuevas anotadoras además de Mara Cortés en Gijón y el equipo asturiano consiguió acabar la primera parte con ventaja a 34-35.

La reacción

La salida de vestuarios de Maristas fue buena. Lideradas por una inspirada Nevena Dimitrijevic, las coruñesas le dieron la vuelta al marcador en los primeros minutos con un buen parcial a su favor de 10-6. Pero la gran actuación de la base serbia no fue suficiente para terminar el período por delante. Gijón encontró la manera de parar a Brenda Fontana y consiguió llegar al cuarto decisivo con empate a 53 en el marcador.

El último cuarto fue el territorio Sofía Arcos. La jugadora malagueña encontró la inspiración de cara al aro y Maristas llegó al último minuto con cuatro puntos de ventaja. Sin embargo, Gijón consiguió ir dos veces a la línea de tiros libres, desde donde sus jugadoras no fallaron y lograron empatar el encuentro a falta de 36 segundos. Fer Buendía pidió tiempo muerto para hacer cambio y diseñar una jugada que evitara la prórroga. Sofía Arcos tuvo un triple frontal liberado, pero su lanzamiento se salió de dentro y el choque se fue al tiempo extra.

Ambos equipos empezaron erráticos la prórroga, fallando lanzamientos liberados. El conjunto colegial se puso por delante gracias a dos tiros libres de Sofía Arcos y consiguió recuperar el balón en la siguiente defensa para que la malagueña anotase de nuevo a placer en la contra. Josefina Zeballos y Sofía Arcos se echaron la responsabilidad ofensiva colegial a sus espaldas y entre las dos consiguieron poner el +9 a falta de dos minutos, una renta que se antojó definitiva para Gijón. Maristas asestó un parcial de 12-0 en la prórroga y terminó ganando 77-65.

Maristas sufrió, pero consiguió su novena victoria de la temporada y se mantiene así una semana más en lo más alto de la tabla clasificatoria del Grupo B de Liga Femenina 2. La próxima semana, las coruñesas visitarán a Ibaizabal en un duelo entre los dos primeros clasificados.