El líder Maristas recibe a un equipo novato, el Gijón Basketball 2025

Imagen de archivo de un partido liguero del Maristas Germán Barreiros

El Maristas encara la décima jornada liguera como líder del grupo B tras salvar la pasada semana un escollo de los complicados, la visita al UE Mataró, uno de sus rivales en la fase de ascenso a Challenge de la temporada 2024-25.

El equipo que entrena Fer Buendía, comandado por una Brenda Fontana en estado de gracia en las últimas semanas, reforzó en el duelo en tierras catalanas (48-61) la primera posición, que sigue compartiendo con el Ibaizabal.

Este sábado (18.00 horas), con el terreno a favor, recibe a un enemigo sobre el papel mucho menos fiero, el Gijón Basketball 2025, penúltimo clasificado, con dos victorias en los ocho partidos que ha disputado, uno menos que el Maristas.

Como su propio apellido numérico, el astur es un club de reciente fundación, que ocupa en la Liga Femenina 2 la vacante dejada, a causa de motivos económicos, por el Stadium Casablanca zaragozano. Por lo tanto, no solo debuta en esta competición, también lo hace como equipo.

Pese a cantar victoria únicamente en las cancha del colista, el TGN (61-74), y el Manresa (61-70), el plantel entrenado por Carlos Fernández ha vendido muy caras varias derrotas, entre ellas ante el Ibaizabal (66-71) y el cuarto de la tabla, el BF León (72-82), tras ceder en el último cuarto por 14-24.

En sus filas destaca muy por encima de resto la canadiense Merissah Russell, que está promediando 19,4 puntos y 7,3 rebotes. Lucía García (10,5 tantos y 2,3 asistencias) es la segunda referencia de un equipo gijonés con una coruñesa en nómina, Mara Cortés (4,4 puntos y 6,4 rechaces). La hermana del árbitro internacional Carlos Cortés jugó dos temporadas (2018-19 y 2020-21) con el Maristas en la LF2 y unas cuantas más en Primera Nacional.

La marroquí Sofia Hamidi (6,8 tantos y 7,6 rebotes) y la francesa Lisa Tesson (6,5, 2,6 y 2,3 pases de canasta) completan el núcleo duro de un Gijón que no debería suponer un obstáculo de altura para el grupo de Fer Buendía, quien sigue sin poder contar con Sonia Bra.