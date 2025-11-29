Prueba de fuego para el líder Maristas en la pista del UE Mataró

Andrea Pérez, en uno de los duelos de la temporada pasada con el UE Mataró AEIG

El Maristas defiende este sábado (16.00 horas) en la pista del UE Mataró el liderato del grupo B de la Liga Femenina 2, que comparte con el Ibaizabal vasco. Una prueba de fuego para la plantilla entrenada por Fer Buendía, ya que el conjunto catalán marcha tercero, con un una victoria menos, pero con un partido más disputado, el de la jornada 12, ganado por 64-49 al CB Arxil.

Y podría estar más cerca, pero la pasada jornada protagonizó la sorpresa negativa del grupo, al perder por 62-55 en la cancha de un Barakaldo que llegaba la cita con un balance de tres victorias y cuatro derrotas.

También estuvo a punto de pinchar el Ibaizabal, que se salvó de la manera casi milagrosa en los últimos segundos del tiempo reglamentario de su visita al otro equipo de Mataró, el Boet , al que finalmente doblegó tras una prórroga (72-75).

Mientras tanto, el Maristas dominó de principio a fin su segundo derbi de la temporada, en casa contra el CB Arxil pontevedrés, al que superó por 60-47, con Brenda Fontana al frente. La ala-pívot argentina están en un momento de forma espléndido: no ha bajado de los 20 créditos de valoración en los tres últimos encuentros.

En el UE Mataró llevan la voz cantante dos jugadoras, Marina Laborda y Helena López. Ambas bases. La primera está promediando 12,2 puntos, 2,9 rebotes y 2,1 asistencias. Su homóloga, 11,4 tantos, 2,6 rechaces y 1,7 pases de canasta. La tercera pieza importante, Emma Pey, está en 7,7 puntos y 4,1 rebotes.

Ambas son nuevas en el equipo al que la pasada temporada se enfrentó el Maristas en la fase ascenso a Challenge. Un duelo en el que el conjunto colegial se impuso por 58-53 después de remontar una desventaja máxima de 22 puntos.

"Es un equipo muy completo, con mucha calidad, que el año pasado ya estuvo en la fase final y se ha reforzado muy bien, con jugadoras como Helena López, que viene de Liga Femenina, y como Marina Laborda, que esta siendo muy determinante", asegura Buendía.

El técnico herculino avisa de que el equipo barcelonés "juega muy bien en transiciones y juega muy rápido. Tiene jugadoras muy peligrosas en el uno contra uno, y dos por puesto. Es un equipo que conocemos y que históricamente nos ha hecho bastantes trampas tácticas", aunque subraya que "hasta ahora siempre se nos dio bien", pero aclara que "esa un partido muy difícil. Creo que el año pasado solo ganamos nosotros, y no sé si Ibaizabal, en su pista".

Un partido que se perderá Sonia Bra, lesionada desde hace varias semanas, es duda Sofía Arcos, aunque Buendía no es nada optimista respecto a su concurso en el Pavelló d'Esports Josep Mora.