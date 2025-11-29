El Maristas ejerce de líder en Mataró (48-61)

Imagen de archivo de un partido del Maristas Quintana

El Maristas se trabajó hasta el último minuto su octavo triunfo del curso, por 48-61 en la complicada cancha del UE Mataró, con lo cual se mantiene en lo más alto del grupo B de la Liga Femenina 2, en un duelo en el que fue de menos a más, de más a menos y de nuevo a más.

El primer cuarto empezó con dominio visitante y se igualó a partir del ecuador. El segundo fue similar, pero a la inversa. El UE Mataró golpeó primero (25-15, su máxima ventaja del encuentro) y el Maristas volteó la tortilla justo antes del descanso (31-32).

Las jugadoras de Fer Buendía mantuvieron la inercia tras la pausa: parcial de salida de 2-11. El equipo barcelonés no volvería a acercarse en el marcador a menos de dos canastas.

Lo hizo a 1:39 para el final del duelo entre el primer y el tercer clasificados. Después de que el Maristas construyese una máxima renta de una docena de puntos (40-52), a falta de algo menos de cinco minutos para el último bocinazo, el técnico local, Antonio Sáez, colocó a las suyas en zona. Primero, en un 2-3 clásica; luego, con 1-4 mutando al 2-3. Trampas defensivas de las que Buendía había hablado en la previa, y que dejaron al cuadro colegial sin anotar durante tres minutos y medio (48-52).

Y ahí apareció Brenda Fontana, la indiscutible MVP del partido (refrendó su magnífico momento de forma con 17 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 3 robos y 28 de valoración), que con un 2+1, tras rebote ofensivo, cortó un parcial de 8-0 y encarriló el triunfo del cuadro herculino, asegurado luego con un robo de balón de Nuria Ríos a Helena López y dos tiros libres convertidos por Nevena Dimitrijevic ya con solo 43 segundos en el crono (48-57).

Una victoria sudada hasta el final contra un rival conocido, de calidad y muy difícil de batir en pista. Una pista donde el Maristas ejerció de líder. Una primera posición que la próxima semana defenderá en casa contra un equipo de la zona baja, el Gijón Basketball 2025.