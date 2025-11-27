Nuria Ríos ya se hace notar en Maristas tras superar su lesión

Nuria Ríos maneja el balón durante un partido de esta temporada Maristas Coruña

Nuria Ríos (Sevilla, 2000) llegó en el verano de 2024 a Maristas para reforzar el juego exterior del equipo colegial. Sin embargo, no llegó a debutar en partido oficial con el equipo coruñés, ya que sufrió una grave lesión de rodilla durante la pretemporada. “Fue la primera semana de pretemporada y la verdad es que fue un palo porque estaba siendo todo muy guay. Pero el hecho de que desde el club me arroparan tanto lo hizo mucho más fácil. La lesión de cruzado tiene un componente psicológico muy importante y yo la verdad es que desde el primer momento lo afronté con buena actitud. Creo que todo eso me ha ayudado mucho a poder volver a jugar y sentirme bien”, recuerda.

El Maristas Coruña retiene la corona por KO (60-47) Más información

Tras la lesión se marchó a su Sevilla natal para operarse, pero en enero regresó a A Coruña para continuar con la recuperación. “Eso me hizo estar más conectada con el equipo y me ayudó mucho”, reconoce. “Para la jugadora sentirse incapaz de hacer lo que más le gusta y no poder ayudar al equipo le da un poco de coraje. Pero intenté aportar lo máximo desde el aspecto social, ayudando al grupo como tal y me hicieron sentir parte del equipo”. La temporada colectiva de Maristas el año pasado rozó la perfección. Las coruñesas rozaron con las yemas de los dedos el ascenso a Liga Femenina Challenge, cediendo en los últimos minutos de la final contra Logroño. ”A nivel de equipo la temporada fue súper positiva, hasta cierto punto podríamos considerar que fue un éxito llegar hasta ahí y creo que no nos faltó nada, solo que, quizás, ellas se lo merecieron más”, afirma Nuria.

Tras la fase de ascenso de Vilagarcía, Maristas empezó la planificación de la presente temporada, durante la que el entrenador del equipo, Fer Buendía, no tuvo dudas acerca de la continuidad de Nuria Ríos en el equipo. “No sabemos cuándo podrá empezar a jugar, pero teníamos claro que queríamos que jugase aquí y se queda”, dijo el técnico en declaraciones a este diario durante el verano. Una versión que corrobora la propia jugadora: “Prácticamente desde que me lesioné me fueron soltando comentarios positivos para que tuviera la tranquilidad de poder estar aquí un año más, que ayuda mucho. Yo tenía muchas ganas de estar aquí y de poder demostrar esa apuesta que hicieron”.

Nuria Ríos, con ropa de calle, saluda a la afición desplazada a la fase de ascenso a Vilagarcía Gonzalo Sánchez

La primera convocatoria de Nuria Ríos con Maristas en Liga Femenina 2 llegó en la segunda jornada, durante la visita del equipo colegial a Boet Mataró, pero no tuvo minutos. Su estreno llegó una semana más tarde en el Colegio contra Manresa. Nuria salió como titular, anotó 3 puntos, cogió 2 rebotes y dio 2 asistencias en más de 15 minutos sobre la pista. Desde entonces se ha hecho con el puesto de base titular del equipo, promediando cerca de veinte minutos con 4 puntos, 2,3 rebotes y 2,7 asistencias por encuentro. “Desde que empecé a jugar dejé un poquito atrás el tener la rodilla en mente y creo que me estoy sintiendo cada día un poquito mejor. Siento la confianza que Fer tiene en mí y yo intento devolvérsela al máximo nivel”. “Su nivel, para la altura del año que estamos y después de un año lesionada es muy alto. Estamos muy felices de que esté con nosotras jugando a este nivel”, afirma por su parte el entrenador.

“Siempre entrena duro, con exigencia, siempre tiene claro que lo primero es la parte colectiva y que hay que entrenar con dureza. A nivel colectivo, nos está dando mucha energía defensiva, mucho apretar a las bases contrarias, pasar bloqueos, hacer que no jueguen cómodas, muchas acciones de recuperaciones... Y a nivel ofensivo creo que cada día está un poquito mejor. Nos está dando orden en los sistemas, nos está haciendo correr, que es muy importante para nosotras y creo que estamos viendo una Nuria que está generando mucho en situaciones de bloqueo directo, buscando muy buenas opciones a las compañeras. Creo que en el debe le falta un poquito de confianza para anotar. Tiene más puntos en las manos de los que está demostrando. Está encontrando penetraciones, pero creo que le falta esa confianza de la lesión para ser un poquito más de amenaza en el tiro exterior, en el uno contra uno, pero es una cuestión natural", añade Buendía.

Maristas va como un tiro a nivel clasificatorio. El equipo coruñés es líder del Grupo B con siete victorias y tan solo una derrota. Para Nuria, las claves de este éxito inicial son las siguientes: "Creo que somos un conjunto de jugadoras que hemos congeniado muy bien. Cada semana entrenamos como si el contador de victorias estuviera a cero y luchamos cada partido como si fuera el primero. Y así va a seguir siendo".

Este fin de semana, Maristas viaja hasta Cataluña para medirse al siempre peligroso UE Mataró, un equipo contra el que vivieron dos partidos más que intensos la temporada pasada. Primero en el Colegio, donde se certificó la clasificación a la fase de ascenso. Y pocas semanas después en la propia fase, donde el equipo colegial firmó una espectacular remontada para meterse en la final. "Fueron partidos muy intensos y creo que este año, aunque el momento de temporada sea diferente, también lo va a ser. Son un equipo que juegan al máximo y nosotras también. Creo que será un partido de muchísima intensidad, es un desplazamiento complicado. Tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, no confiarnos y tener fe las unas en las otras, que creo que es la clave de todo", sentencia la jugadora sevillana.