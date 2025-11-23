El otro oro de un campeón del mundo coruñés

Carlos Martínez, con Mary, la mujer a la que le ha regalado una nueva vida Cedida

El coruñés Carlos Martínez, canterano del Básquet Coruña, exjugador de la primera plantilla y vigente campeón del mundo de la modalidad de 3x3, no descansa.

Desde que en 2020, con la pandemia y su poca participación en el equipo de su ciudad natal (el último de su carrera profesional en el basket 5x5), cambió su vida.

No solo como jugador de baloncesto, ya que fue a raíz de la Covid-19 cuando decidió dejar la pista completa. También creó entonces una empresa de economía circular que aprovecha los restos de redes de pesca que acaban perdidas como residuos tóxicos en el mar para crear redes de diferentes deportes, el suyo incluido, claro.

Fue la primera de las nueve empresas que ha creado o cofundado este graduado en Marketing y Comercio. Una es, Wellbein, que ha creado un exoesqueleto de asistencia activa en la cadera para ayudar a caminar con menor esfuerzo a personas que lo necesitan.

Una de ellas es una mujer de 85 años, llamada simplemente Mary por el propio Carlos. La persona que le cuidó de pequeño y que le enseñó a caminar. Un emotivo vídeo subido recientemente a las redes sociales convirtió en viral el gesto del campeón del mundo. Y la sonrisa de Mary.

"La mujer que me cuidó cuando yo no sabía ni caminar. La que me llevaba en brazos, la que me enseñó mis primeras rutinas, la que me recogía cuando caía. También la que eligió mi anillo de pedida", relata Carlos Martínez en la red social X, un texto acompañado del vídeo en que Mary prueba, con éxito, el exoesqueleto, y que acumula ya más de un millón de visitas.

"Se lo puse. Respiró hondo. Y dio un paso. Lento, inseguro. Después otro. Y otro. Hasta que, de repente... Mary caminaba sola. Sin muletas. Sin andador. Sin miedo", relata el también exjugador del Baskonia, el CB Clavijo, el Oviedo y el Lucentum Alicante, y actualmente en las filas del Lausanne suizo, uno de los equipos que forman parte del circuito mundial de 3x3.

Carlos Martínez, en lo más alto del podio del Mundial de Mongolia 2025 FIBA

"Yo como deportista he sufrido mucho de dolores, así que sé lo que significa vivir con dolor crónico. Este dispositivo está pensado para personas con Parkinson, movilidad reducida o aquellos que sufren por un desgaste corporal. El objetivo es ayudarlos a recuperar su calidad de vida”, declaró Carlos Martínez a una cadena de televisión nacional tras hacerse viral.

"Ahí me rompí. No por el invento. No por la tecnología. Sino porque vi a Mary volver a ser Mary. Vi a una persona recuperar algo que creía perdido", prosigue el tuit que ha dado la vuelta al mundo.

"Hoy Mary volvió a caminar. Y eso es solo el primer paso. Y yo volví a recordar por qué hago lo que hago". El epílogo de un gran momento, la preciosa coda de la balada de Mary y Carlos, un campeón del mundo en la cancha y también fuera de ella.