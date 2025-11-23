Brenda Fontana se queda sin MVP sobre la bocina

Brenda Fontana, en un partido de pretemporada contra el Barcelos Patricia G. Fraga

Brenda Fontana, ala-pívot del Maristas, volvió a quedarse cerca, por segunda semana consecutiva, del MVP de la jornada en la Liga Femenina 2.

Tan cerca que se le escapó de las manos en el último partido disputado, el del grupo B –el mismo del conjunto coruñés–, entre el Barakaldo y el UE Mataró.

Dos jugadoras del equipo vasco, que se impuso por 62-55, superaron los 27 créditos recolectados por la argentina en la victoria (60-47) ante el Arxil pontevedrés, al que una de las caras nuevas del Maristas registró 15 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 4 robos.

Mareme Diop, con 34 de valoración (15 tantos, 20 rechaces, 4 pases de canasta y 4 tapones), se queda el galardón semanal, por delante de sus compañera Celia Carral, se sumó 31 (22 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 6 balones recuperados). Entre ambas lograron el 84,4% de los créditos del Barakaldo.

La parte buena de esta ligera decepción es que el UE Mataró era uno de los equipos que marchaba con un solo triunfo menos que la plantilla entrenada por Fer Buendía, que sigue compartiendo el liderato con el Ibaizabal vasco.

Fontana, que debuta en el baloncesto español tras formarse en la universidad de Old Dominion, de la primera división de la NCAA, está promediando 11,6 puntos, 8,1 rebotes, 1,5 asistencias, 2,1 robos y 13,5 de valoración en 26 minutos y 22 segundos de media en pista.

En los tres últimos encuentros no ha bajado de la doble decena de valoración: 26 créditos en el derbi contra el Cortegada arousano, 23 en la pista del Força Lleida y los 27 de este sábado en el otro partido de rivalidad autonómica.