El Maristas Coruña retiene la corona por KO (60-47)

Josefina Zeballos, durante el derbi gallego contra el Arxil Quintana

El Maristas ejerció de líder en su segundo derbi autonómico del curso, ante un CB Arxil que llegaba a A Coruña con dos victorias seguidas y se volvió a Pontevedra con el rabo entre las piernas (60-47).

Las jugadoras de Fer Buendía no dieron la más mínima opción a sus vecinas del sur. Ríos marcó el ritmo (alto) del partido desde el primer segundo y el conjunto colegial se hartó de anotar, en los primeros minutos, al contraataque.

De este modo llegaron los cuatro primeros puntos locales. Que pudieron ser dos más, pero Zeballos, que no jugó un buen cuarto inicial, falló una cómoda bandeja. Tal fue el dominio de Ríos –enorme también en la defensa a Chasse, segunda máxima anotadora del equipo pontevedrés–, que el líder del grupo B ni siquiera necesitó de la mejor versión de su máxima anotadora para empezar a poner tierra de por medio.

Lo hizo con dos triples seguidos, de Filgueira y –ahora sí– Zeballos (10-3). La entrenadora visitante, María Janeiro, aguantó el primer intento de escapada, pero tuvo que parar el juego poco después, tras dos canastas seguidas de Fontana (14-3).

Sin embargo, el hueco se fue abriendo, hasta llegar a un máximo de trece puntos (19-6). Un triple de María González en el último segundo lo dejó en una decena.

La primera canasta del segundo acto, de Flores, fue un espejismo. El Maristas subió una marcha en defensa, el Arxil se convirtió en una máquina de perder balones (13 en los primeros 20 minutos) y las locales volvieron a conseguir puntos gratis.

Cuatro seguidos a la contra, y uno más desde el 4,60, en falta cometida para frenar otro contraataque, elevaron al marcador una nueva máxima (28-13).

La zona 2-3 colocada poco antes por Janeiro molestó algo el ataque estático del Maristas, inconveniente compensado, con creces, a base de las mencionadas canastas sin oposición y los rebotes ofensivos que rebañaron las de Buendía: siete en una primera mitad que remató con un contundente 39-21 tras triple de Zeballos sobre la bocina.

De más a menos

A pesar del frío atmosférico, el Maristas no se enfrió en el descanso. Volvió a la pista enchufado. Fontana y Jiménez colocaron la ventaja por encima de la veintena (43-21). Y hasta ahí.

Las locales empezaron a lanzar con precipitación, sobre todo desde el arco, y las visitantes aprovecharon la brecha. Primero, con Lemongang anotando desde el poste alto; a continuación, con la clase de maestro, y luego, con un triple de María González. Buendía tuvo que pedir tiempo muerto con la máxima reducida a la mitad (43-32).

Fontana, desde la esquina derecha, cortó el 0-11, aunque Lemongang, con dos dianas bajo el aro, mantuvo al Arxil a diez de distancia.

Hasta que el talento del líder devolvió las aguas a su cauce: Jiménez, tras finta, y Zeballos y Arco, con sendos triples, reabrieron el hueco al final del tercer corte (54-38).

Los puntos en el último cuarto se hicieron esperar. Malos tiros, y no tan malos que escupieron los aros, y balones perdidos fueron la tónica de inicio.

Rompió la sequía Andrea Pérez, con dos libres cuando el reloj había gastado ya 181 segundos. Ese 2-0 de parcial perduró hasta algo más allá del ecuador del periodo. La primera canasta en juego, de Jiménez, no llegó hasta el 5:20. Los primeros puntos del Arxil, de Flores, desde los 4,60 metros, 19 segundos después. Los primeros en juego, a falta de 3:21.

Un lento y escasísimo goteo anotador que puso un feo epílogo a una victoria –más autoritaria de lo que indica el marcador final– del Maristas que camina con paso muy firme en el grupo B de la tercera categoría nacional. De momento, codo a codo con el Ibaizabal, que sufrió para ganar en la cancha del Boet Mataró (72-75, tras prórroga).