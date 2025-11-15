Maristas sabe sufrir para ganar en Lleida (57-69)

Marta Rivas defiende a Leticia Conca Javi Enjuanes / Robles Lleida

Maristas visitó Barris Nord en busca de una sexta victoria que terminó llegando (57-69). El equipo colegial sufrió más de lo que se podía esperar en la previa del encuentro, ya que Lleida tan solo había ganado un partido, pero las catalanas no le perdieron la cara al encuentro en ningún momento y pelearon hasta el final.

Choque que empezó intenso, con imprecisiones por parte de ambos equipos, pero con Maristas siendo capaz de correr en los primeros minutos para lograr un parcial de salida de 0-6 que forzó el tiempo muerto local. Las coruñesas salieron a la pista imprimiendo un ritmo frenético al encuentro que a Lleida le costaba seguir.

El ritmo de juego estuvo seguido por el ritmo de anotación de una estelar Josefina Zeballos durante el primer cuarto. La exterior uruguaya sumó en cuatro posesiones consecutivas con tres triples anotados y una asistencia para el tiro liberado de Ana Jiménez. Zeballos cerró su primera rotación con 9 puntos, 1 rebote y 3 asistencias. Maristas dominó el primer cuarto de principio a fin y logró hacerse con una buena renta de cara al siguiente, dejando el marcador en 9-20 a su favor.

Le sentó bien el paso por el banquillo a Lleida, que consiguió recortar distancias en los primeros minutos ayudado por la falta de acierto exterior colegial. El parcial de salida fue de 12-6 en los primeros cinco minutos y Fer Buendía se vio obligado a parar el encuentro para reordenar a sus jugadoras. No terminaba de carburar Maristas en el segundo cuarto y Lleida consiguió empatar el encuentro.

Las herculinas buscaron soluciones con sus tres manejadoras principales (Nuria Ríos, Josefina Zeballos y Nevena Dimitrijevic) sobre la pista. Mejoraron en el tramo final las coruñesas, lo que les permitió irse al tiempo de descanso con ventaja en el electrónico: 32-35.

Los fichajes ya deciden para Maristas Más información

Maristas mejoró tras el paso por vestuarios, de nuevo de la mano de una Josefina Zeballos acertadísima desde la larga distancia. Fue el cuarto también de Brenda Fontana. La interior argentina firmó 8 puntos y 2 rebotes para que su equipo pudiera distanciarse de nuevo un poquito más en el marcador hasta el 47-54 con el que se llegó al último cuarto.

El cuarto período empezó igualado, con ambos equipos sumando puntos. Nuria Ríos se puso el mono de trabajo para Maristas y anotó cinco puntos seguidos para las herculinas gracias a un triple lejano y una gran bandeja en penetración. Tras conseguir recuperar los diez de ventaja, Lleida consiguió un parcial de 5-0 para forzar el tiempo muerto de Buendía.

En el regreso a pista, un triple de Euge Filgueira volvió a poner algo de tierra de por medio entre ambos equipos. Lleida estaba defendiendo en zona, pero Maristas volvió a acertar desde el perímetro con un triple liberado de Josefina Zeballos que ponía el +11 coruñés. El equipo colegial ya no dejó que Lleida se volviera a acercar en el marcador en los minutos finales y se terminó imponiendo por 57-69.

Maristas suma así su sexta victoria de la temporada en siete partidos, lo que le permite seguir en lo más alto de la tabla una semana más. La próxima jornada recibirán en el colegio al Arxil en un nuevo derbi gallego el sábado a las 18.00 horas.

Las jugadoras de Maristas celebran la victoria Javi Enjuanes / Robles Lleida